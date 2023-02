Białystok: Dyrektor USK: tylko jedna oferta spełnia kryteria przetargu na budowę klinik zakaźnych

Tylko jedna oferta spełnia kryteria finansowe przetargu na budowę budynku klinik zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) w Białymstoku – poinformował we wtorek dziennikarzy dyrektor tego szpitala prof. Jan Kochanowicz.

Szpital USK Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest największym i najbardziej specjalistycznym szpitalem w województwie podlaskim. Kliniki zakaźne mieszczą się w kompleksie przy ul Żurawiej. Były głównym miejscem, gdzie w pandemii leczono w Podlaskiem pacjentów w najcięższych stanach.

Kliniki mieszczą się w starych pomieszczeniach, za kilka lat mają być przeniesione do nowego budynku, który chce zbudować szpital. Będą do niego przeniesione Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii z oddziałem obserwacyjno-zakaźnym i Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji. Łącznie ma się tam znaleźć ok. 50 łóżek dla pacjentów.

Szpital USK zaplanował na to zadanie 43,5 mln zł brutto. Pieniądze mają pochodzić ze środków rządowych.

Do przetargu w systemie projektuj i buduj stanęły cztery firmy. Najtańszą ofertę za 39,77 mln zł złożyła firma Budimex SA, najdroższą konsorcjum EBS Bud Sp. z o.o. i Renewablepower Sp. z o.o. - 56,28 mln zł. Warbud SA zaproponował 46,11 mln zł, a Strabag Sp. z o.o. 54,8 mln zł - informowano przed tygodniem przy okazji otwarcia przetargowych ofert.

Dyrektor Kochanowicz poinformował we wtorek, że trwa sprawdzanie ofert pod względem formalno-prawnym. Dodał, że liczy się także z odwołaniami w przetargu.

Planowany budynek klinik zakaźnych ma być połączony z działającymi klinikami pulmonologicznymi, oddziałem intensywnej terapii, zespołem poradni i izbą przyjęć.

"Optymistycznie patrząc, za dwa, trzy lata, wprowadzimy nowych pacjentów do klinik zakaźnych w nowym standardzie, bo obecne funkcjonują w budynkach, które powstały w latach 60., 70. według tamtego standardu, a wymogi sanitarno-epidemiologiczne zdecydowanie się zmieniły" - powiedział Kochanowicz.

Autorka: Izabela Próchnicka

kow/ joz/

