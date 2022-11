Białystok: Enea Ciepło rozpoczęła dystrybucję węgla samorządom

Spółka Enea Ciepło z siedzibą w Białymstoku rozpoczęła dystrybucję węgla między podlaskie samorządy, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. To jeden z dwóch w regionie państwowych podmiotów, który będzie to zadanie realizował. Pierwsze gminy odebrały już część zamówionego węgla.

Do obsługi zamówień gmin w całym kraju wyznaczono sześć podmiotów - spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, wskazanych przez ministra aktywów państwowych. To Polska Grupa Górnicza oraz PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel Bogdanka.

Białostocka spółka Enea Ciepło realizuje zlecenie spółki PGE Paliwa; zorganizowała składowisko do wydawania podlaskim gminom węgla.

Jak podał w środę - na konferencji prasowej zorganizowanej przy tym składowisku - wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, w sumie w regionie swoje zapotrzebowanie na węgiel zgłosiły 103 samorządy (na 118). Dodał, że kolejnych piętnaście ma umowy z podmiotami zewnętrznymi, które zajmą się sprzedażą węgla na preferencyjnych warunkach.

Mniej więcej połowa z gmin zainteresowanych dystrybucją odbierze węgiel właśnie ze składowiska spółki Enea Ciepło; pozostałe - ze składowisk spółki Węglokoks m.in. w Bielsku Podlaskim. "Mam nadzieję, że ten proces będzie na terenie naszego województwa przebiegał sprawnie" - dodał Paszkowski.

Pytany o zapotrzebowanie wskazywane przez podlaskie samorządy powiedział, że sięga ono ok. 35 tys. ton do końca roku; zwrócił uwagę, że dane te się zmieniają m.in. dlatego, że zwiększyła się ilość węgla w obiegu komercyjnym.

Na razie do Białegostoku przyjechał pierwszy skład. Jak poinformował prezes spółki Enea Ciepło Cezary Ołdakowski, to 2,2 tys. ton węgla. "Od dzisiaj (środa) zaczynamy pełną parą zaopatrywać gminy" - mówił podkreślając, że składowisko pełni rolę centrum logistycznego, które bezpośrednio nie zaopatruje mieszkańców.

Poinformował, że z PGE Paliwa jego firma ma awizację na ponad 22 tys. ton węgla do świąt Bożego Narodzenia ale - jak zaznaczył - wszystko zależy od tego, jak szybko węgiel będzie dystrybuowany przez gminy. "Jakie będzie zapotrzebowanie, my jesteśmy gotowi taką ilość węgla przez ten nasz skład przerzucić" - dodał.

Jedną z pierwszych gmin, które pierwszą partię węgla odebrały ze składowiska Enei Ciepło, są Kołaki Kościelne. Jej wójt Sylwester Jaworowski poinformował, że pierwszy transport na potrzeby mieszkańców tej gminy, to 25 ton ekogroszku. "Asortyment został zbadany, z wyników próbek wynika, że to dobry opał, spełniający wszystkie normy w naszym kraju" - mówił. Mieszkańcy Kołaków Kościelnych zgłosili zapotrzebowanie na 200 ton węgla; cena to 1900 zł za tonę.

Gmina Supraśl węgiel będzie dystrybuowała przez prywatny podmiot, który ma swój skład na wyjeździe z Białegostoku w kierunku Supraśla. "Już rozsyłamy do mieszkańców taką informację" - mówił dziennikarzom burmistrz Radosław Dobrowolski. Tam mieszkańcy zgłosili zapotrzebowanie na ok. trzystu ton węgla w całym sezonie grzewczym. Cena w tej gminie, to 1950 zł za tonę.

W czwartek pierwsza partię stu ton ma odebrać miasto Białystok. Tu miasto zgłosiło zapotrzebowanie łącznie na 1,2 tys. ton; wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach złożyło do tej pory 700 mieszkańców miasta.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl