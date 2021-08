Białystok: Horała: CPK to przede wszystkim budowa systemu transportowego, m.in. w Podlaskiem

Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko, a przede wszystkim budowa systemu transportowego - mówił w sobotę w Białymstoku pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister infrastruktury Marcin Horała. W Podlaskiem ma powstać 56 km nowych linii kolejowych, a zmodernizowanych zostać 265 km.

Horała w piątek wziął udział w podpisaniu w Łomży (Podlaskie) umowy na wykonanie studium wykonalności nowej trasy kolejowej, która poprowadzi z Ostrołęki przez Łomżę do Giżycka. Projekt ma kosztować 20 mln zł. W sobotę na spotkaniu w Białymstoku Horała razem z ministrem Adamem Andruszkiewiczem przypomnieli o głównych założeniach CPK.

Horała mówił, że CPK to nie tylko hubowe lotnisko w centralnej Polsce, ale - jak podkreślił - "CPK to przede wszystkim budowa całego nowego systemu transportowego". Ocenił, że system kolejowy w Polsce jest archaiczny i niedostosowany do dzisiejszych potrzeb transportowych, stąd - jak mówił - potrzeba budowy nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych.

Jak powiedział, cały projekt zakłada powstanie blisko 1,8 tys. km nowych linii kolejowych, 30 zadań inwestycyjnych, a także wprowadzenie kolei dużych prędkości. Nowa infrastruktura będzie w pełni zintegrowana z pozostałą infrastrukturą, by - jak wyjaśnił - "pociągi niższej rangi, pociągi regionalne, pociągi intercity, pociągi aglomeracyjne mogły z tej infrastruktury i z tych torów korzystać".

Odnosząc się do województwa podlaskiego Horała poinformował, że powstanie 56 km nowych linii, a 265 km ma zostać zmodernizowanych. Zauważył, że jednym z najważniejszych elementów jest to, że do linii kolejowych zostanie włączona Łomża.

Dzięki pracom modernizacyjnym - jak zaznaczył Horała - pociągi pojadą szybciej, ale też będzie więcej połączeń. Wskazał, że np. dojazd z Białegostoku do Warszawy zajmie 1 godz. 15 min, gdy teraz wynosi ponad 2 godz. Ze stacji w Białymstoku ma być też więcej połączeń z Warszawą - ta liczba ma wzrosnąć z 8 do 16 dziennie. Pojawi się też bezpośrednie połączenie do Lublina (dziś trzeba się przesiadać w Warszawie).

Natomiast ze stacji w Łomży podróż do Warszawy ma zająć 1 godz. 15 min. Pociągi mają też dojeżdżać do CPK i Łodzi.

Program kolejowy CPK zakłada budowę prawie 1,8 tys. km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 roku. Na te inwestycje składa się 12 tras kolejowych, w tym 10 "szprych" prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Program modernizacji linii kolejowych prowadzi PKP PLK.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl