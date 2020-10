Białystok: KAS przekazała sanepidowi nielegalny alkohol

Ponad 231 litrów wysokoprocentowego alkoholu zabezpieczonego przez podlaską KAS w ramach jej działań kontrolnych trafiło w piątek w Białymstoku do wojewódzkiej stacji sanepidu. Będzie on wykorzystany do działań dezynfekcyjnych związanych z pandemią koronawirusa.

Jak poinformował PAP st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS, nielegalny alkohol o mocy ponad 80 proc. został zatrzymany w trakcie działań m.in. na bazarach i targowiskach oraz podczas przeszukań posesji. Zanim trafił do sanepidu, sąd orzekł o jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Przepisy pozwalają na to również na etapie postępowania przygotowawczego; wtedy władna jest wydać takie postanowienie prokuratura. Przepisy znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego mówią o tym, że w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii zajęte przedmioty "mające znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego", można nieodpłatnie przekazać wymienionym w przepisach podmiotom, m.in. placówkom leczniczym, instytucjom państwowym lub samorządowym czy służbom.

Jak poinformował Czarnecki, od początku pandemii podlaska KAS nieodpłatnie przekazała do sanepidu, straży pożarnej oraz kilku szpitali blisko 15 tys. litrów alkoholu na cele dezynfekcyjne. Np. pod koniec maja jednorazowo było to prawie 8 tys. litrów alkoholu wartego ok. 100 tys. zł, który był nielegalnym ładunkiem tira zatrzymanego k. Jeżewa, na drodze krajowej nr 8. Alkohol trafił wtedy do szpitali.