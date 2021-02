Białystok: KAS przekazała szpitalowi nielegalny alkohol zabezpieczony podczas działań

190 litrów wysokoprocentowego alkoholu, zabezpieczonego przez podlaską KAS w ramach działań kontrolnych, trafiło w piątek do szpitala MSWiA w Białymstoku. Będzie on wykorzystany do dezynfekcji związanej z pandemią koronawirusa.

Jak poinformował st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS, nielegalny alkohol o mocy ponad 80 proc. został zatrzymany w trakcie działań m.in. na bazarach i targowiskach oraz podczas przeszukań posesji. Zanim trafił do szpitala, po zakończeniu postępowań karnych skarbowych sąd orzekł o jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Przepisy pozwalają na to również już na etapie postępowania przygotowawczego; wtedy władna jest wydać takie postanowienie prokuratura. Przepisy znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego mówią o tym, że w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii zajęte przedmioty "mające znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego", można nieodpłatnie przekazać wymienionym w przepisach podmiotom, m.in. placówkom leczniczym, instytucjom państwowym lub samorządowym czy służbom.

Jak dodał Czarnecki, to pierwsze w tym roku nieodpłatne przekazanie alkoholu przez podlaską KAS na walkę z pandemią.

W ubiegłym roku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku wsparła służby wojewody podlaskiego, sanepid, straż pożarną oraz kilka szpitali, przekazując im łącznie ponad 15 tys. litrów alkoholu na cele dezynfekcyjne. Np. pod koniec maja jednorazowo było to prawie 8 tys. litrów alkoholu wartego ok. 100 tys. zł, który był nielegalnym ładunkiem tira zatrzymanego k. Jeżewa, na drodze krajowej nr 8. Alkohol trafił wtedy do szpitali.