Białystok: Miasto nie planuje zawieszenia działalności strefy płatnego parkowania

Miasto Białystok nie planuje na razie zawieszenia poboru opłat w strefie płatnego parkowania - poinformował w poniedziałek prezydent Tadeusz Truskolaski odpowiadając na pytania internautów podczas konferencji prasowej. Zaznaczył, że taka decyzja to kompetencja radnych, a nie magistratu.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, Gdynia i Kraków zawiesiły pobór opłat w swoich strefach płatnego parkowania. Chodzi zarówno o możliwość dotykania klawiatur parkomatów przez parkujących i ewentualne roznoszenie wirusa w ten sposób, ale też zachęcenie mieszkańców, by dojeżdżali własnymi samochodami, co zmniejszy liczbę podróżujących komunikacją miejską.

O taką ewentualność pytany był w poniedziałek prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Konferencja była transmitowana w mediach społecznościowych miasta, dużą jej część poświęcono na pytania internautów.

Jedno z nich dotyczyło zawieszenia poboru opłat w strefie płatnego parkowania. Truskolaski odniósł się do propozycji sceptycznie. "Jeżeli to byłoby działanie skuteczne, poprawiające bezpieczeństwo, to tak. Ale jeżeli ma to polegać na tym, że strefa płatnego parkowania zostanie zablokowana na osiem godzin, to zmniejszy dostępność strefy i możliwość przyjazdu samochodami, i zmusi tych, którzy by normalnie przyjechali, na pół godziny postawili samochód, aby albo pojechać do domu i wrócić środkami komunikacji, albo szukać gdzieś daleko miejsca do parkowania" - mówił prezydent Białegostoku.

Zaznaczył jednak, że jeśli będą dostępne analizy, iż jest to rozwiązanie skuteczne, to "możemy nad takim rozwiązaniem pomyśleć". Zwrócił jednak uwagę, że taka decyzja należy do kompetencji radnych, a nie prezydenta.

Biuro rady poinformowało w poniedziałek, że w związku z wprowadzeniem przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego, przewodniczący rady podjął decyzję, iż planowana na koniec marca sesja rady nie będzie zwoływana; w przypadku koniecznym do zapewnienia właściwego funkcjonowania miasta, na wniosek prezydenta miasta będzie mogła odbyć się tzw. nadzwyczajna sesja rady.