Białystok: Nextbike Polska operatorem roweru miejskiego na kolejne trzy lata

Firma Nextbike Polska przez trzy kolejne lata będzie operatorem systemu rowerów miejskich w Białymstoku - władze miasta wybrały jej ofertę w przetargu; była jedyną, jaka wpłynęła. Jest o blisko 2 mln zł brutto wyższa od kwoty założonej przez miasto.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację przez kolejne trzy lata systemu BiKeR, czyli białostockiej komunikacji rowerowej, ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Wynika z niej, że do ceny ofertowej blisko 9,5 mln zł brutto miasto dołoży różnicę wynikającą z tego, że na to zadanie planowało wydać 7,5 mln zł.

"Być może następny przetarg będzie zupełnie inny" - powiedział PAP prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, pytany o to, iż zgłosiła się tylko jedna firma. Dodał, że kwota do zapłacenia jest zabezpieczona w budżecie miasta, należało jedynie dokonać zmian w tzw. wieloletniej prognozie finansowej Białegostoku.

BiKeR działa w Białymstoku od 2014 r. i obejmuje także gminy ościenne: Choroszcz, Supraśl i Juchnowiec Kościelny. W 2019 roku w systemie do dyspozycji było 650 rowerów miejskich na 64 stacjach, można było korzystać też z tandemów i rowerków dla dzieci.

Z końcem szóstego sezonu BiKeRa, w ubiegłym roku, zakończyła się trzyletnia umowa z operatorem systemu, firmą Nextbike Polska. Dlatego w przetargu poszukiwany był nowy, który dostarczy rowery i będzie nadal obsługiwał BiKeRa.

Już wcześniej władze Białegostoku zapowiadały, że chcą, by system BiKeR nadal działał, bo cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów. Stale rośnie liczba wypożyczeń. W ostatnim sezonie, zakończonym 30 listopada, rowery były wykorzystywane blisko 538 tys. razy. Kolejny sezon ma rozpocząć się 1 kwietnia, ale nowy operator powinien być gotowy do ewentualnego uruchomienia BiKeRa wcześniej, jeśli będzie na to pozwalała pogoda.

Miasto szukało operatora na trzy lata (2020-2022); w specyfikacji przetargu był zapis o powiększeniu systemu o kolejnych sześć stacji i 60 rowerów. Mają pojawić się też kolejne rowerki dla dzieci. W ogłoszeniu znalazł się również zapis o możliwości działania systemu w gminach ościennych.

Aby korzystać w Białymstoku z miejskiego roweru, trzeba się zarejestrować w elektronicznym systemie, a następnie wnieść opłatę wstępną, która wynosi 10 zł. Do tej pory za darmo z roweru można korzystać przez pierwszych 20 minut, a w przypadku posiadaczy karty miejskiej - przez pierwsze pół godziny. Potem jazda jest płatna według cennika, który jest dostępny m.in. na stronie www.bikerbialystok.pl .

W ubiegłym sezonie za pierwsze płatne pół godziny (lub 40 minut) trzeba było zapłacić złotówkę, za kolejną godzinę - 2 lub 3 zł.