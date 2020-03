Białystok: Od marca wyższe opłaty za odbiór odpadów w mieście

Od 1 marca w Białymstoku obowiązują wyższe opłaty za wywóz śmieci. W zależności od wielkości mieszkania lub domu, podwyżka będzie wynosiła od 7 do 16 zł od gospodarstwa, z możliwą zniżką za kompostowanie bioodpadów.

W Białymstoku stawki za wywóz śmieci są zależne nie od liczby mieszkańców, a od gospodarstwa domowego, w zależności od powierzchni danego lokalu mieszkalnego. Obowiązującymi od 2013 roku kwoty przy zbiórce selektywnej, były: przy powierzchni mieszkania do 40 mkw. 9 zł miesięcznie, o powierzchni 40,01-80 mkw. 21 zł, zaś mieszkań i domów o większej powierzchni - 29 zł. Przy braku selekcji, opłaty były dwa razy wyższe.

Nowe stawki rada miasta uchwaliła w grudniu.

Od 1 marca nowe stawki, to odpowiednio - 16 zł, 36 zł i 45 zł miesięcznie. Ulgę można dostać za posiadanie kompostownika na bioodpady; odpowiednio do wielkości lokalu to od 1 do 3 zł miesięcznie. Dodatkową ulgę dostaną rodziny spełniające kryteria Karty Dużej Rodziny oraz osoby gorzej sytuowane (korzystające z opieki społecznej). Za brak selekcji - obowiązuje podwójna kwota do zapłaty.

Jak podkreślali wcześniej przedstawiciele władz Białegostoku, kluczową sprawą jest bilansowanie się systemu, który - jak przedstawiano na radzie miasta - nie bilansuje się, a deficyt rośnie. Zgodnie z planowanym budżetem na 2020 rok, koszty funkcjonowania systemu to ok. 50 mln zł, a wpływy z opłat od mieszkańców, przy obowiązujących wcześniej stawkach, sięgnęłyby 41,5 mln zł. W ostatnim czasie największy wpływ na deficyt ma transport odpadów; od października 2018 roku miasto ma nowe umowy na tę usługę, a ceny wzrosły o ok. 70 proc.

W uzasadnieniu do projektu uchwały rady miasta zaznaczono, że ceny za odbiór odpadów w Białymstoku, w przeliczeniu na mieszkańca, należą do najniższych w Polsce, nie zmieniane były od 2013 roku, a przed nim - kilka razy je obniżono by dostosować do kosztów działania całego systemu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. Obecnie, aby system się bilansował, niezbędna jest podwyżka opłat - napisano w uzasadnieniu.