Białystok ogłosił ponowny przetarg na zimowe utrzymanie miasta

Miasto Białystok ogłosiło ponowny przetarg na zimowe utrzymanie miasta; w przypadku głównych ulic chce zawrzeć umowy z wykonawcami jedynie na najbliższy sezon, obowiązujące od października 2021 do maja 2022 r. Część przetargu dotyczy umów trzyletnich.

Pierwszy przetarg został unieważniony w kwietniu. Magistrat podjął bowiem decyzję, że potrzebna jest taka zmiana specyfikacji, by nie powtórzyła się sytuacja z minionej zimy, gdy przez kilka tygodni firmy odśnieżające nie dawały sobie rady, a kierowcy narzekali na zły stan ulic i chodników.

Tamten przetarg był podzielony na siedemnaście części; wybrano wykonawców (w sumie to trzy firmy z Białegostoku i Lublina) tylko do pięciu zadań, a w pozostałym zakresie go unieważniono.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Urząd Miejski w Białymstoku w Biuletynie Informacji Publicznej, teraz przetarg jest podzielony na trzynaście części. W większości sektorów chodzi o umowy od 1 października 2021 do 15 maja 2022 roku, w pozostałych miałyby te umowy obowiązywać do 30 września 2024 roku.

Całkowita wartość zamówienia szacowana jest na 24,7 mln zł netto. Oferty można składać do drugiej połowy lipca.

Na przełomie stycznia i lutego Białystok przez 2-3 tygodnie zmagał się z trudną sytuacją na ulicach i chodnikach. Po intensywnych opadach (od końca stycznia do drugiej połowy lutego w mieście spadło prawie pół metra śniegu) i przy bardzo niskich temperaturach, w wielu miejscach kierowcy narzekali na bardzo trudne warunki, zalegający śnieg, a zwłaszcza na lód, którego długo nie udało się usunąć.

Oceniając potem sytuację magistrat podawał, że gdy nadeszły pierwsze opady, jeszcze nie tak obfite jak kolejne, to firmom odśnieżającym zabrakło soli i nie udało się należycie usunąć śniegu i lodu, co było początkiem późniejszych, jeszcze większych problemów. Kolejne opady spowodowały już bardzo trudną sytuację na miejskich ulicach.

Oceniając na lutowej sesji Rady Miasta sytuację związaną z zimowym odśnieżaniem, prezydent Tadeusz Truskolaski do podstawowych przyczyn stanu dróg i chodników zaliczył przede wszystkim złe przygotowanie do zimy firm odśnieżających - ich braki w zatrudnieniu, awarie sprzętu, zbyt małe zapasy soli i chlorków.

W tym czasie miasto ogłosiło przetarg na zimowe utrzymanie Białegostoku na kolejne trzy lata, dotychczasowe umowy wygasały bowiem z końcem marca. Ostatecznie w dużej części, zwłaszcza dotyczącej głównych ulic, został on jednak unieważniony.

