Białystok: Otwarto drogowy węzeł Porosły na wjeździe od strony Warszawy

Od środy kierowcy mogą korzystać z drogowego węzła Porosły, na wjeździe do Białegostoku od strony Warszawy. Powstało tam 10 km nowych jezdni i pięć dużych obiektów inżynierskich, co ma zapewnić bezkolizyjny i szybszy ruch samochodów. Budowa kosztowała ponad 277 mln zł, z czego 223,5 mln zł to dofinansowanie unijne.

Tzw. węzeł Porosły to sieć połączeń na wjeździe od strony Warszawy trasą S8, w połączeniu z drogą wojewódzką nr 676. Taka inwestycja wiązała się m.in. z koniecznością stworzenia bezkolizyjnych przejść nad linią kolejową oraz połączenia dróg z Trasą Niepodległości; dzięki temu, korzystając z tzw. śródmiejskich obwodnic można teraz szybko wyjechać z Białegostoku w kierunku stolicy.

W środę odbyło się symboliczne otwarcie tego węzła drogowego; ostatnie zapory na otwartych odcinkach jezdni mają być usunięte najpóźniej do rana w czwartek.

Budowa rozpoczęła się na początku 2019 roku, wtedy też wprowadzono na wjeździe do miasta duże zmiany w ruchu, również dla ciężarówek jadących w tranzycie do granicy z Białorusią czy Litwą, co powodowało ogromne korki. Koszt całej drogowej inwestycji - jednej z najdroższych w mieście - to ponad 277 mln zł, z czego 223,5 mln zł to dofinansowanie unijne (m.in. z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020). Miasto otrzymało też 36 mln zł wsparcia finansowego z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; ze swego budżetu Białystok dołożył do projektu 17,5 mln zł.

"To inwestycja kończąca tak naprawdę wielkie inwestycje drogowe w Białymstoku, która będzie wizytówką miasta" - mówił w czasie otwarcia prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. Podkreślał, że wjazd do miasta od strony Warszawy będzie teraz "bezpieczny, bez korków". Mówił, że dwa lata temu, w sytuacji rosnących cen materiałów i wykonawstwa, ale i możliwości utraty unijnego dofinansowania miasto, stanęło przed dylematem, czy nie zrezygnować z tej budowy.

"It's now or never - jeśli bym tej decyzji o budowie nie podjął w 2018 roku, ta inwestycja prawdopodobnie przez długie, długie dziesiątki lat, by powstać już nie mogła" - mówił Truskolaski.

Przypominał, że formalnie inwestorem jest miasto, ale budowa prowadzona była w partnerstwie m.in. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W czasie otwarcia węzła dziękował wszystkim podmiotom, które pomogły np. w uzyskaniu dofinansowania czy pozwoleń; wymienił np. resorty funduszy i polityki regionalnej oraz rozwoju, pracy i technologii, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wojewodę podlaskiego, marszałka województwa czy starostę białostockiego.