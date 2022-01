Białystok: Otwarto po modernizacji al. 1000-lecia Państwa Polskiego

Od poniedziałku można już jeździć rozbudowanym odcinkiem al. 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku, która ma znaczenie dla ruchu kierowców wjeżdżających od północnej strony miasta, m.in. Augustowa czy Suwałk drogą krajową nr 8. Modernizacja trwała blisko rok i kosztowała ok. 32 mln zł.

Prace, które były współfinansowane ze środków unijnych z kończącej się perspektywy budżetowej UE, obejmowały przebudowę odcinka o długości 1,4 km - od terenu kolejowego przy ulicy Poleskiej, do skrzyżowania z ul. Wileńską.

Po przebudowie powstały tam po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i buspasy, zmodernizowano skrzyżowania, są nowe chodniki i ścieżka rowerowa, inwestycja obejmowała też most na rzece Białej przy ul. Radzymińskiej, przebudowę infrastruktury wodociągowej, kanalizacji i instalacji teletechnicznych.

Planowany początkowo termin zakończenia tej inwestycji to listopad 2021 roku, ostatecznie przedłużył się do końca stycznia. "Jak ważna to ulica, świadczy o tym fakt, jak duże były utrudnienia, kiedy była przebudowywana. Każda nowa inwestycja cieszy, bo poprawia komfort życia mieszkańców" - mówił w poniedziałek dziennikarzom prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W czasie modernizacji trudności mieli nie tylko mieszkańcy pobliskich osiedli, ale również ci kierowcy, którzy chcieli wjechać do Białegostoku od strony Augustowa i Suwałk (dk 8), by jechać do centrum miasta. Naturalną trasą jest właśnie aleja 1000-lecia Państwa Polskiego.

Inwestycja pozwoliła dokończyć przebudowę tej alei; kilka lat temu modernizacja objęła pierwszy odcinek, od tzw. Trasy Generalskiej, do ulicy Wileńskiej.

