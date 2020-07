Białystok: Pierwszy w mieście park and ride ma powstać do końca listopada 2021 r.

Do końca listopada 2021 roku ma powstać w Białymstoku parking typu park and ride, na którym będzie dostępnych ok. 100 miejsc postojowych. Parking będzie kosztował blisko 740 tys. zł - poinformowało PAP miasto.

Inwestycja będzie realizowana w ramach prowadzonego przez miasto projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku". Jest on realizowany przy wsparciu środków unijnych. Cały projekt wart jest ponad 161 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi blisko 105,5 mln zł.

W przetargu ogłoszonym przez miasto najkorzystniejszą ofertę, która wygrała przetarg, złożyła firm BBGM Gryko Kamila, w cenie blisko 740 tys. zł brutto - poinformowała w środę PAP Anna Kowalska z departamentu komunikacji społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Dodała, że umowa z firmą została już podpisana.

Zgodnie z zapisami przetargowymi parking ma powstać w ciągu 17 miesięcy od podpisania umowy, czyli do końca listopada 2021 roku.

Inwestycja powstanie przy ul. Filipowicza na działce ok. 0,5 ha. Będzie tam ok. 100 miejsc postojowych - dla samochodów osobowych i dla aut osób niepełnosprawnych. Powstaną też drogi manewrowe, chodniki oraz oświetlenie.

Projekt "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku", oprócz utworzenia parkingu typu park and ride, zakłada też m.in. zakup kilkudziesięciu autobusów, biletomatów stacjonarnych i autobusowych oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu kontroli biletowej, wiaty przystankowe i rozbudowę systemu informacji pasażerskiej (zapowiedzi głosowe, tablice na przystankach).