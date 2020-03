Białystok: Podpisano umowę na projekt i budowę centrum psychiatrii UMB

28,7 mln zł będzie kosztować projekt i budowa centrum psychiatrii, które powstanie w sąsiedztwie szpitali klinicznych w Białymstoku. Inwestor - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) - i firma Budimex SA podpisały umowę w tej sprawie.

Umowę zawarto zdalnie. Oferta Budimeksu była najkorzystniejsza spośród złożonych w przetargu na tę inwestycję.

Centrum psychiatrii będzie miejscem, gdzie pomoc medyczną będą mogli otrzymać dorośli, ale także młodzież i dzieci.

Podpisana umowa przewiduje, że za siedem miesięcy będzie gotowy projekt budowlany centrum, wykonawca złoży również wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Budowa centrum ma się zakończyć 31 maja 2022 r. - poinformował w czwartek PAP rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Marcin Tomkiel. Wykonawca inwestycji ma także uzyskać wszystkie pozwolenia na użytkowanie tego obiektu.

Jak informował wcześniej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, centrum psychiatrii powstanie w sąsiedztwie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego (UDSK). Inwestycja ma poprawić m.in. jakość i efektywność leczenia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w regionie.

Według prezentowanych wcześniej przez UMB koncepcji, w centrum psychiatrii ma być docelowo około 36 łóżek dla dzieci i młodzieży i około 40 łóżek dla dorosłych.

Rzecznik prasowy Budimex SA Michał Wrzosek poinformował PAP, że budynek będzie miał cztery kondygnacje: trzy naziemne i jedną podziemną. Będzie w kształcie "odwróconej litery D" z wewnętrznym patio. Łączna całkowita powierzchnia obiektu ma wynieść ok. 5 tys. metrów kwadratowych (użytkowa ponad 3,8 tys. m kw.). Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

"Ze względu na zaprojektowane dwie kliniki w budynku, będzie on posiadał dwa wejścia główne wraz z dwoma podjazdami karetek pogotowia. Od strony północnej wejście do Kliniki Psychiatrii Dorosłych, natomiast od strony południowej do Kliniki Psychiatrii Dzieci i młodzieży" - poinformował rzecznik Budimeksu.

Pieniądze na budowę centrum pochodzą z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (pieniądze przekazuje marszałek województwa podlaskiego) oraz z Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo ma przekazać kwotę 23 mln zł, marszałek ponad 17 mln zł. Informowano też wcześniej, że 256 tys. ma dołożyć szpital USK, a UDSK - 128 tys. zł.

Marcin Tomkiel poinformował, że pieniądze te - łącznie 35,9 mln zł- są przeznaczone na budowę centrum i jego wyposażenie.