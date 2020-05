Białystok: Ponad 20 mln zł kosztowała modernizacja budynku neurologii szpitala wojewódzkiego

Ponad 20 mln zł kosztowała modernizacja i wyposażenie budynku neurologii szpitala wojewódzkiego w Białymstoku. Znajduje się tam część oddziału neurologii z pododdziałem udarowym tego szpitala. W środę obiekt oddano do użytku. Pomoc znajdą tam m.in. chorzy po udarach mózgu.

Wyremontowany budynek pochodzi z 1948 r., ostatni remont przechodził w latach 70-tych XX w. Po obecnej modernizacji znajduje się tam 45 łóżek dla pacjentów z chorobami neurologicznymi, z czego 20 dla osób po udarach mózgu - poinformował podczas otwarcia obiektu odpowiedzialny za ochronę zdrowia członek zarządu województwa podlaskiego Marek Malinowski.

Szpital wojewódzki w Białymstoku podlega samorządowi województwa podlaskiego.

Marek Malinowski poinformował, że same prace budowlane kosztowały 18,8 mln zł. Podał, że 11,8 mln zł na remont pochodziło z budżetu województwa podlaskiego, ponad 6,8 mln zł to środki z budżetu państwa, wkład własny wnosił także szpital (szpital poinformował, że było to 200 tys. zł-PAP). Malinowski dodał, że w ostatnim czasie z budżetu państwa, na zakup aparatury medycznej na oddział pozyskano jeszcze z budżetu państwa 1,8 mln zł., 650 tys. na wyposażenie w sprzęt i zakup mebli przeznaczył także samorząd województwa.

"(...) w dniu samorządu terytorialnego można powiedzieć, że samorząd sprawdza się, samorząd zdaje egzamin. Dzięki takiej inwestycji mieszkańcy województwa podlaskiego ze schorzeniami neurologicznymi będą leczeni w bardzo dobrych warunkach i przy bardzo dobrej, fachowej opiece i przy udziale też nowoczesnego sprzętu" - mówił Malinowski.

Po remoncie pacjenci mają do dyspozycji sale 1-2 i 3-osobowe z łazienkami, przed remontem były sale wieloosobowe.

Na czas modernizacji budynku, oddział neurologii z pododdziałem udarowym był przeniesiony do innej części szpitala. Wiązało się to z mniejszą liczbą łóżek dla takich pacjentów neurologicznych. Dyrektor szpitala wojewódzkiego Cezary Nowosielski poinformował, że oddział neurologii będzie się teraz znajdował w obu tych lokalizacjach. Marek Malinowski dodał, że łącznie na całym oddziale neurologii od czerwca będzie 70 łóżek, plan zakłada by od września były to 92 łóżka.

Wicedyrektor podlaskiego oddziału NFZ Agata Dyszkiewicz powiedziała, że w Podlaskiem jest pięć szpitali, gdzie są leczeni pacjenci z chorobami neurologicznymi, w tym cztery świadczące pomoc chorym po udarach mózgu. W sumie tzw. łóżek neurologicznych w całym regionie jest 191 i oceniła, że to "ciągle mało", dlatego ważne są kolejne, które dochodzą w związku z zakończonym remontem, bo oznacza to dla pacjentów większą dostępność do świadczeń. Dodała, że pomoc medyczna w chorobach neurologicznych, świadczenia dla pacjentów są dla NFZ "priorytetowe".

Szpital wojewódzki w Białymstoku rocznie przyjmuje ok. dwóch tysięcy pacjentów z różnymi problemami neurologicznymi, trafia tam ok. 700 osób z udarami mózgu - poinformował Cezary Nowosielski. Ordynator oddziału neurologii z pododdziałem udarowym w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku neurolog dr Anna Syta-Krzyżanowska mówiła, że pacjenci trafiają na ten oddział "praktycznie codziennie". Opiekę znajdują tam np. pacjenci chorzy na padaczkę, choroby otępienne, problemy neurologiczne z kręgosłupem.