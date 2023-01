Białystok: Powstało blisko 30 nowych mieszkań komunalnych

28 mieszkań komunalnych znajduje się w nowym budynku Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Białymstoku, który oddano do użytku. W poniedziałek władze miasta przekazały pierwsze klucze nowym lokatorom.

Blok powstał przy ul. Pileckiego w Białymstoku w ramach inwestycji Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (KTBS) rozbudowy i termomodernizacji istniejącego już budynku mieszkalnego.

Jak powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, podczas której wręczono klucze nowym lokatorom, zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, w bloku jest łącznie 28 mieszkań od 25 do 60 metrów kwadratowych. Dodał, że w ramach inwestycji powstały też drogi dojazdowe, parkingi i chodniki.

"Gmina Białystok nie rozwiąże wszystkich problemów mieszkaniowych, ale staramy się na miarę posiadanych środków jak najbardziej rozwijać budownictwo pod wynajem" - mówił Nikitorowicz. Dodał, że kolejka chętnych jest bardzo długa, ale - jak podkreślił - każdego roku gmina udostępnia nowe mieszkania.

W poniedziałek przekazano klucze trzem rodzinom.

Inwestycja przy ul. Pileckiego to czterokondygnacyjny budynek z dwoma klatkami schodowymi. Dostępnych jest 28 lokali mieszkalnych, cztery garaże indywidualne i ponad 30 miejsc postojowych na parkingu naziemnym.

Jak poinformował PAP magistrat, koszt budowy bloku to ok. 8,5 mln zł, a całej inwestycji, która obejmowała też m.in. termomodernizację budynku, do którego dobudowano blok, to ok. 10 mln zł. "KTBS nie korzystało z zewnętrznego dofinansowania przy realizacji tej inwestycji" - podało miasto.

W zasobach KTBS jest ponad 2,7 tys. lokali mieszkalnych. Mieszkaniami komunalnymi dysponuje też w Białymstoku Zarząd Mienia Komunalnego, ma w swoich zasobach ponad 4,1 tys. lokali.

ZMK realizuje też projekt budowy kolejnych 186 mieszkań. Inwestycja jest realizowana przy pomocy środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, bank wsparł tę inwestycję kwotą 32 mln zł. Nikitorowicz powiedział, że bloki są w trakcie budowy, mają być oddane do użytku w pierwszej połowie 2024 r.

