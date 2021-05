Białystok: Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje planowane inwestycje do nowego planu gospodarki niskoemisyjnej

Do 30 maja białostoccy przedsiębiorcy mogą zgłaszać do władz miasta informacje o swoich planowanych inwestycjach związanych z gospodarką niskoemisyjną. Miasto przygotowuje nowy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który ma być realizowany do 2025 r.

Urząd miasta tłumaczy, że przedstawione przez firmy plany inwestycji proekologicznych mają umożliwić w przyszłości pozyskiwanie unijnych dotacji na te przedsięwzięcia.

"Zgłaszane inwestycje powinny być związane z gospodarką niskoemisyjną, posiadać wpływ na poprawę efektywności energetycznej, służyć zmniejszeniu strat energii lub ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. W przyszłości wprowadzenie planów przedsięwzięć do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej może być przydatne na etapie pozyskiwania środków zewnętrznych na wybrane działania związane z gospodarką niskoemisyjną" - tłumaczy magistrat w komunikacie skierowanym do przedsiębiorstw.

Prace nad nowym planem trwają, bo nieaktualny jest poprzedni plan, który był przyjmowany przez radnych miejskich w 2017 r. Nowy plan ma trafić pod obrady radnych w listopadzie 2021 r. - poinformowała PAP zastępca dyrektora departamentu komunikacji społecznej w urzędzie miasta Anna Kowalska. Dodała, że nowy plan, który ma być realizowany do 2025 r. ma zawierać wykaz planowanych przedsięwzięć związanych z ograniczaniem emisji CO2, poprawą jakości powietrza w mieście, zużycia energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Firmy mogą zgłaszać swoje plany wypełniając opublikowane na stronie miasta karty projektu. Chodzi np. o planowane modernizacje energetyczne budynków, montaż kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, pomp ciepła, planowane przyłączą do miejskiej sieci ciepłowniczej, modernizacje takich przyłączy.

Informacje można przesyłać e-mailem na adres: pgn.bialystok@atmoterm.pl.

