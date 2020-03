Białystok: Radni PiS chcą miejskiego pakietu pomocowego dla lokalnego biznesu

Zwolnienie z czynszu za wynajem lokali komunalnych, brak opłat w strefie płatnego parkowania i od osób działających na miejskim targowisku czy zwolnienie lub odroczenie płatności np. podatku od nieruchomości - postulują radni PiS w Radzie Miasta Białystok.

W związku z pandemią koronawirusa w poniedziałek skierowali oni do prezydenta Białegostoku apel o "podjęcie działań osłonowych, skierowanych do mieszkańców i białostockich przedsiębiorców". Postulują w nim wprowadzenie "pakietu pomocowego" dla prowadzących działalność gospodarczą w mieście; część ich postulatów dotyczy ogólnie mieszkańców miasta.

Radni PiS są w mniejszości w Radzie Miasta Białystok i w opozycji do prezydenta Tadeusza Truskolaskiego. W udostępnionym mediom piśmie zwracają się od niego o pilne działania. Proponują m.in. zwolnienie z czynszu przedsiębiorców wynajmujących miejskie lokale komunalne, którzy - w związku z ograniczeniami związanymi z walką z pandemią - nie mogą prowadzić swojej działalności. Jak piszą, w zasobach gminy jest ok. siedmiuset takich lokali. Wskazują na przykłady takich działań innych samorządów, również w regionie.

Chcą też zwolnienia z opłat osób, które prowadzą działalność na targowisku miejskim, obecnie zamkniętym. Apelują również o zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości w okresie "stanu epidemicznego", zaś w przypadku osób w trudnej sytuacji finansowej - umożliwienie odroczenia terminu płatności czynszu za mieszkania komunalne (bez opłat za media), bądź zmianę okresu rozliczeniowego.

W swoim piśmie zwracają się również o czasowe zniesienie opłat w strefie płatnego parkowania, dopasowanie rozkładów jazdy autobusów tak, by zapewnić bezpieczeństwo podróżnych czy uruchomienie usługi "zakupy dla seniorów", poprzez pomoc w tym względzie ze strony straży miejskiej czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Radni PiS proponują również rozważenie wykorzystania rezerwy celowej budżetu miasta na wsparcie szpitala miejskiego czy zakup środków do dezynfekcji miejskich obiektów. "Prosimy również o zrewidowanie budżetu miasta pod kątem wydatków, w szczególności na promocję miasta i wyjazdy służbowe, przeznaczając środki, które nie zostały wydatkowane, na walkę z pandemią koronawirusa" - dodali radni.

W poniedziałek na konferencji prasowej prezydent Tadeusz Truskolaski poinformował, że podjął decyzję o odroczeniu terminu płatności czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę nieruchomości. Chodzi o czynsz za marzec, który może być zapłacony do 21 kwietnia. Odnosząc się do zamknięcia (na miesiąc) miejskiego targowiska dodał, że osoby prowadzące tam działalność zostały zwolnione o opłat.

Mówił też np., że MOPR jest przygotowany do pomocy osobom w kwarantannie, poprzez przekazywanie im paczek żywnościowych.

"Jesteśmy na początku tej trudnej drogi i nie wiemy, dokąd ona nas zaprowadzi. Musimy bardzo ostrożnie, po pierwsze - gospodarować tym skromnym mieniem, które mamy, po drugie - chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy mogą regulować swoje zobowiązania, aby to po prostu robili z uwagi na to, że to właśnie z budżetu miasta, który zasilany jest z państwa wpłat, ta pomoc będzie możliwa" - powiedział Truskolaski.

Mówił, że właśnie z tego powodu władze miasta nie chcą podejmować decyzji o zwolnieniach z opłat wszystkich osób wynajmujących lokale komunalne, a każdy taki wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. "Będziemy robili wszystko, żeby podmioty gospodarcze w mieście ten trudny okres przetrwały. Ale przetrwają one tylko wtedy, kiedy również miasto przetrwa" - dodał prezydent Białegostoku.