Białystok: Rektor UwB: rozbudujemy kampus uczelni o budynek nauk humanistycznych

W tym roku akademickim rozpoczną się prace przy rozbudowie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku o budynek nauk humanistycznych - poinformował w środę rektor uczelni prof. Robert Ciborowski. Inwestycja - jak podał - ma kosztować ok. 73 mln zł, środki będą pochodzić m.in. z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W środę odbyła się inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB). To szczególny rok dla uczelni, bo obchodzi jubileusz 25-lecia powstania.

"Z okazji 25-lecia zawsze musi się wydarzyć coś ważnego (...). Rozpoczynamy rozbudowę naszego kampusu o budynek nauk humanistycznych" - poinformował na konferencji prasowej zorganizowanej po uroczystościach rektor UwB prof. Robert Ciborowski, w której wziął udział też wiceminister edukacji i nauki prof. Włodzimierz Bernacki.

Ciborowski poinformował, że budowa budynku nauk humanistycznych, w którym znajdą się wszystkie wydziały, które obecnie znajdują się m.in. w budynku tzw. Domu Partii, wstępnie ma kosztować ok. 73 mln zł. Dodał, że środki na budowę mają pochodzić w 1/3 z wkładu własnego, a w 2/3 z funduszy Ministerstwa Edukacji i Nauki. "To jest inwestycja na cztery lata, więc kwoty będą przychodziły cyklicznie" - dodał Ciborowski.

Jak mówił wiceminister Bernacki, w projekcie budżetu MEiN na przyszły rok przewidziano 1 mld zł na inwestycje rozwojowe. "Jesteśmy gotowi wspierać wszelkie tego typu inicjatywy, bo to wiąże się z taką bardzo ważną perspektywą wzmacniania i wspierania takich uniwersytetów jak w Białymstoku" - mówił wiceminister.

Nowy kampus UwB otwarto w 2015 roku, ale zajęcia odbywały się tam już w 2014 roku. To największa inwestycja w dziejach uczelni; koszt budowy oraz wyposażenia obiektów w nowoczesny sprzęt to blisko 250 mln zł, w większości sfinansowany z funduszy unijnych. Swoje siedziby mają tam już m.in. wydziały: matematyki, fizyki, informatyki oraz biologiczno-chemiczny. Działa Uniwersytecki Centrum Kultury. W tym roku oddano do użytku gmach nowej biblioteki, gotowe jest też obserwatorium astronomiczne z planetarium.

Pomysłem jest, aby do kampusu przenieść niemal wszystkie wydziały i instytuty uczelni. Budynek nauk humanistycznych ma mieścić m.in. wydział filologiczny, historyczny i instytut socjologii. Obecne siedziby tych wydziałów - jak podkreślił Ciborowski - są w złym stanie.

Rektor poinformował, że budynki, które znajdują się w samym centrum miasta, zostały już wycenione i wystawione na sprzedaż. W jego ocenie, jest duże zainteresowanie ich zakupem.

Wśród innych inwestycji Uniwersytetu w Białymstoku Ciborowski wymienił budowę filii uczelni w Wilnie. Pod koniec września uczelnia rozstrzygnęła przetarg na tę inwestycję. Ma ona kosztować ponad 8,5 mln euro, a budynek ma być gotowy w ciągu trzech lat.

Uniwersytet w Białymstoku rozpoczął działalność w 1997 r. Wcześniej - jak informuje uczelnia - przez niemal 30 lat działał jako Filia Uniwersytetu Warszawskiego. Na uczelni funkcjonuje 15 jednostek: dziewięć wydziałów i pięć instytutów oraz filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Na uczelni kształci się blisko 9 tys. studentów; uczelnia zatrudnia blisko 1,3 tys. pracowników, w tym 785 nauczycieli akademickich.

