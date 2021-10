Białystok: Rozpoczęło się głosowanie na projekty w budżecie obywatelskim na 2022 r.

Od 1 do 15 października mieszkańcy Białegostoku mogą głosować na najlepsze ich zdaniem projekty, które będzie można zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego miasta na 2022 r.

Głosować można stacjonarnie w siedzibie głównej Urzędu Miejskiego, w Centrum Aktywności Społecznej oraz w departamencie obsługi mieszkańców. W piątek w centrum miasta stanął punkt mobilny, gdzie można oddawać swoje głosy. Głosować można też przez internet na formularzu ze strony internetowej miasta www.bialystok.pl.

To - jak już wcześniej informowano - dziewiąta edycja budżetu obywatelskiego w Białymstoku. Do podziału jest 12 mln zł - po połowie na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe. Które projekty wejdą do realizacji, będzie wiadomo po 15 października.

Zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński przypomniał w piątek na konferencji prasowej, że głosować można na 112 projektów, które zakwalifikowano do głosowania. 38 z nich to projekty o charakterze ogólnomiejskim, 74 - osiedlowe.

Jedna osoba może oddać głos na maksymalnie cztery projekty z dowolnej kategorii - przypomniał Tuchliński. Zachęcał mieszkańców do głosowania. "Zachęcamy wszystkich mieszkańców, żeby wzięli udział w głosowaniu.

Za realizację budżetu obywatelskiego odpowiada Centrum Aktywności Społecznej (CAS) w Białymstoku. Dyrektorka tego centrum Urszula Dmochowska zaznaczyła, że ważne jest to, aby mieszkańcy oddający głosy robili to tak, aby te głosy by ważne. Wskazała, że na przykład w głosowaniu internetowym ważne jest potwierdzanie oddania głosu poprzez kliknięcie w link, który po głosowaniu dana osoba otrzyma na swój adres e-mail.

Dmochowska dodała, że aby zagłosować nie trzeba być zameldowanym w Białymstoku, a jedynie mieszkać, przebywać w mieście "z zamiarem stałego pobytu". Głosować mogą w związku z tym np. studenci.

Dmochowska oceniła, że wybór projektów jest duży, są zróżnicowane, są tam zarówno projekty inwestycyjne jak i te związane z edukacją. Według niej wszystkie odpowiadają na różne potrzeby mieszkańców. "Mamy nadzieję, że każdy białostoczanin, białostoczanka będą mogli znaleźć coś dla siebie" - dodała dyrektorka CAS.

Jak już wcześniej informowano, zgłoszono 51 pomysłów szkół związanych np. z modernizacjami obiektów sportowych. Wśród innych propozycji nie brakuje tych związanych z budową, remontami dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych, montażu stacji napraw rowerów. Są też projekty o charakterze proekologicznym.

Kilka propozycji wiąże się z upamiętnieniem w przestrzeni miejskiej postaci związanych z miastem. Wśród tego typu projektów są np.: ławeczka pamięci ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, pomnik-ławeczka poety Franciszka Karpińskiego, winyloteka im. Ryszarda "Skiby" Skibińskiego czy pylon świetlny z wizerunkiem tego bluesmana.

