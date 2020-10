Białystok: Rozstrzygnięty przetarg na pierwsze samochody elektryczne dla magistratu

Niespełna 278 tys. zł brutto zapłaci miasto Białystok za dostawę trzech pierwszych aut elektrycznych, kupionych na potrzeby magistratu. We wtorek rozstrzygnięto powtórzony przetarg na zakup takich pojazdów; w pierwszym za wysoka była cena najkorzystniejszej ze zgłoszonych ofert.

Urząd Miejski w Białymstoku chce kupić trzy nowe, wyprodukowane w 2020 roku, elektryczne samochody osobowe, o zasięgu co najmniej 150 km na jednym ładowaniu. Zaplanował na ten cel kwotę 360 tys. zł brutto.

W pierwszym przetargu swoje oferty złożyło czterech dealerów, w cenach od nieco ponad 267,5 tys. zł do 406,5 tys. zł brutto. Przy czym przy wyborze najkorzystniejszej oferty cena stanowiła 60 proc. kryterium oceny, pozostałe 40 proc. to okres gwarancji (firmy proponowały od 2 do 4 lat gwarancji).

Okazało się jednak, że najkorzystniejsza oferta przekracza finansowy plan miasta, przetarg więc unieważniono, by po kilku dniach ogłosić kolejny. Tym razem zgłosiły się trzy firmy; ceny wahały się od 277,6 tys. zł do 384,9 tys. zł brutto, wszystkie podmioty zaoferowały taką samą, 4-letnią gwarancję. W tej sytuacji najwyższą łączną punktację uzyskała oferta najtańsza, złożona przez kielecki oddział spółki Autorud ze Stalowej Woli.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP w magistracie, będzie to model elektryczny citigo skody. Ma z tych aut korzystać departament gospodarki komunalnej, w którego zakresie działalności są też różne inicjatywy proekologiczne w mieście.