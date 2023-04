Białystok: Ruszył dziesiąty sezon systemu rowerów miejskich BiKeR

W Białymstoku rozpoczął się w sobotę dziesiąty sezon systemu rowerów miejskich BiKeR, obejmujący obecnie nie tylko stolicę woj. podlaskiego, ale też kilka ościennych gmin. Miasto podpisało z operatorem systemu umowę na kolejne trzy lata. Koszt to 9,5 mln zł.

BiKeR, czyli system białostockiej komunikacji rowerowej, działa w mieście od 2014 r. W granicach miasta użytkownicy BiKeRa mają do dyspozycji 550 rowerów na 55 stacjach.

Na podstawie porozumień samorządów obecnie rowery można wypożyczać też w gminach Juchnowiec, Choroszcz, Supraśl i Wasilków. W pierwszych trzech są po dwie, w Wasilkowie - trzy stacje rowerowe. Łącznie będzie to ponad 80 dodatkowych rowerów. Np. gminę Wasilków, gdzie jest 55 km tras rowerowych, korzystanie z systemu będzie kosztowało 160 tys. zł rocznie.

"Zaczynaliśmy 10 lat temu od trzydziestu stacji i trzystu rowerów, a obecnie jest to już - można powiedzieć - rower metropolitalny. Cieszy się on bardzo dużym powodzeniem. Myślę, że ten rower miejski wrósł w nasz krajobraz, mamy coraz więcej dróg rowerowych, białostoczanie z tego korzystają. To forma transportu zdrowa i ekologiczna" - zaznaczył prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Sezon trwa od początku kwietnia do końca października (to krócej niż w minionych latach, gdy było to do końca listopada, ale statystyki wypożyczeń w tym miesiącu były słabe). Rocznie notowanych jest w systemie BiKeR ok. 300 tys. wypożyczeń. Od początku jego działania zarejestrowano ponad 100 tys. użytkowników i łącznie 3,9 mln wypożyczeń rowerów.

Za zorganizowanie, bieżące zarządzanie i eksploatację sieci BiKeR odpowiada firma Nextbike Polska. Nowa umowa jest trzyletnia, obowiązuje do 31 października 2025 r. Jej koszt to 9,5 mln zł.

Aby korzystać z roweru, trzeba się zarejestrować w systemie BiKeR, a następnie wnieść opłatę wstępną, która wynosi 20 zł. Obejmuje ona 10 zł bezzwrotnej opłaty i 10 zł do wykorzystania na przejazdy. Od ubiegłego roku zmienił się też limit bezpłatnego czasu korzystania z białostockiego roweru miejskiego - teraz wszyscy użytkownicy za darmo mogą korzystać z jednośladu przez pierwszych 25 minut. Czas jazdy do pełnej godziny kosztuje złotówkę, druga godzina to 3 zł, a kolejne - 5 zł.

Wypożyczenie roweru możliwe jest za pomocą aplikacji mobilnej i karty zbliżeniowej (np. miejskiej lub bankomatowej).

