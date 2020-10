Białystok: Spór o papierowe karty do głosowania w budżecie obywatelskim

Nie wydajemy większej liczby kart do głosowania w jedne ręce, chodzi o wymóg bezpośredniości i równości głosowania - tak białostocki magistrat odpowiada na zarzuty środowisk narodowych, że wypacza to ideę budżetu obywatelskiego miasta. Chodzi o głosowanie mieszkańców na projekt budowy pomnika Romana Dmowskiego.

To jeden z pomysłów zakwalifikowanych do głosowania jako projekt ogólnomiejski. Pomnik miałby stanąć na skwerze w pobliżu kościoła św. Rocha; jego wartość wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i konieczną przebudową infrastruktury pomysłodawcy oszacowali na blisko 800 tys. zł.

W promocję projektu zaangażowały się środowiska narodowe, m.in. białostoccy działacze Konfederacji i Młodzieży Wszechpolskiej. W minioną niedzielę podlaski poseł Konfederacji Robert Winnicki mówił o akcji prowadzonej tego dnia w białostockich parafiach, gdzie działacze namawiali mieszkańców do głosowania. Skarżyli się jednak przy tym na to, że "swoboda głosowania została ograniczona", poprzez dostęp do papierowych kart.

Głosy mogą być bowiem oddawane tylko na oryginałach, bo papierowe karty mają unikalny identyfikator - kod kreskowy i numer. Głosowanie na kserowanych będzie uznane za nieważne.

"Niestety urząd (miejski) oraz wszelkie punkty mobilne budżetu obywatelskiego nie chciały użyczyć nam kart do głosowania w takiej ilości, w jakiej chcieliśmy. Przez to wielu starszych mieszkańców Białegostoku, którzy nie mają dostępu do internetu bądź rzadko z niego korzystają, nie będą mogli wesprzeć takiej inicjatywy jak nasza" - mówił wtedy szef białostockich struktur Młodzieży Wszechpolskiej Michał Mikucki.

W czwartek konferencję prasową w tej sprawie zwołał m.in. radny miejski PiS Paweł Myszkowski. Jak mówił, obecne zasady dyskryminują sporą część mieszkańców "wykluczonych cyfrowo". "Ten mechanizm powoduje, że budżet obywatelski staje się jeszcze mniej obywatelski, niż był do tej pory" - mówił radny.

"Sami państwo na pewno pamiętacie z poprzednich wielu edycji, jak społeczności mobilizowały się wokół konkretnych projektów (...), gdzie trwała ta zbiórka podpisów, gdzie organizatorzy sami kserowali karty, gdzieś spotykali się z mieszkańcami w przestrzeni publicznej, (...) tam gdzie dużo ludzi się przewija i dzięki temu niektóre projekty zyskiwały ogromne poparcie" - dodał Myszkowski.

Uczestniczący z nim w konferencji działacze Stowarzyszenia dla Polski twierdzili, że urzędnicy z Centrum Aktywności Społecznej (CAS zajmuje się przygotowaniem i głosowaniem w ramach budżetu obywatelskiego - PAP) "odmawiają" wydawania kart do głosowania na projekty budżetu obywatelskiego.

"Budżet obywatelski powinien być z założenia i w praktyce dostępny dla obywateli, maksymalnie dostępny dla osób starszych, młodszych, którzy chcą głosować zdalnie przez internet, ale także i w formie tej klasycznej, papierowej" - mówił przedstawiciel tego stowarzyszenia Bartosz Sokołowski.

Rzecznik prezydenta Białegostoku Urszula Boublej zwraca jednak uwagę na przepisy regulujące zasady budżetów obywatelskich miast. "Wprost w nich zapisano, że głosowanie ma być bezpośrednie i równe. Zatem każdy z nas może osobiście pobrać taką kartę i wrzucić do urny, wtedy jest to głosowanie bezpośrednie. Jesteśmy elastyczni w podejściu do tego wymogu, w ten sposób że kilka, kilkanaście kart faktycznie jest wydawanych, natomiast nie są wydawane ich większe ilości, żeby uniknąć jakichś nieścisłości, wątpliwości co do tego, czy głosowanie zostało przeprowadzone w sposób właściwy" - powiedziała, poproszona o komentarz.

Zwróciła też uwagę na konieczność ochrony danych osobowych. "Nie możemy rozdysponować tych kart po to, żeby te dane były zbierane i pomiędzy momentem ich przekazania a wrzuceniem do urny, nie wiemy co się z nimi dzieje, nie mamy nad nimi żadnej pieczy" - dodała. Zaznaczyła, że w związku z koronawirusem, w tym roku preferowane jest głosowanie internetowe, do którego magistrat zachęca jako do formy głosowania bezpiecznej i nie rodzącej wątpliwości.

Głosowanie na budżet obywatelski Białegostoku na 2021 rok trwa od 1 października. Zakończy się 15 października.