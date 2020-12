Białystok: Uchwalony budżet miasta na 2021 rok; dochody i wydatki niższe, niż w tym roku

Rada miasta uchwaliła w poniedziałek budżet Białegostoku na 2021 rok. Planowane dochody mają sięgać 2,15 mld zł zaś wydatki - 2,27 mld zł i obie te cyfry po raz pierwszy mają być niższe, niż w roku poprzedzającym, czyli obecnym. Za projektem zagłosowali radni KO i niezależni, większość klubu radnych PiS wstrzymała się od głosu.

Na spadek dochodów zwrócił uwagę prezydent Tadeusz Truskolaski i z tego względu budżet na 2021 rok określił mianem "historycznego" i "trudnego". Zwracał uwagę, że odbija się to przede wszystkim nie na wydatkach bieżących, co najmocniej odczuliby mieszkańcy, ale na inwestycjach.

W budżecie na 2020 rok dochody były o 1,7 proc., a wydatki o 3,7 proc. wyższe, niż w projekcie na 2021 rok. Jak już wcześniej mówił prezydent Truskolaski, dochody, realnie biorąc też pod uwagę obecny poziom inflacji, będą niższe o ok. 100 mln zł.

Deficyt rok do roku ma być mniejszy o prawie 29 proc. i wynieść 123 mln zł. Największa pozycja w wydatkach miasta, to oświata i wychowanie (807,4 mln zł). Jak podawały władze miasta, spadek dochodów majątkowych o ponad 151 mln zł (blisko 50 proc.) wynika głównie z niższej kwoty z funduszy europejskich, w związku z kończącą się perspektywą budżetową UE. Dotacja unijna na inwestycje w 2021 roku ma wynieść 69 mln zł, czyli o blisko 139 mln zł mniej niż w tym roku.

Łącznie na inwestycje miasto planuje wydać w przyszłym roku 208,2 mln zł; w tym roku to kwota 374,5 mln zł. Główne zadania to budowa tzw. węzła intermodalnego (47,5 mln zł) i przebudowa kolejnych ulic w centrum, by poprawić dostępność komunikacji miejskiej (32,1 mln zł). Zadłużenie miasta ma przekroczyć 1,1 mld zł.

W drugim czytaniu w formie autopoprawek prezydent uwzględnił część poprawek zgłoszonych przez radnych - kilkanaście radnych KO oraz - częściowo - jedną przedstawiciela klubu radnych PiS. Jej autor Paweł Myszkowski dziękował za to, ale mówił też, że to "swoisty listek figowy, żeby można było powiedzieć, że nie tylko poprawki Koalicji Obywatelskiej zostały przyjęte".

Radny KO Marcin Moskwa akcentował, że niedoszacowanie subwencji oświatowej w kasie miejskiej sięga 300 mln zł. "Tyle rząd nie dopłaca do budżetu miasta" - mówił i podawał przykłady inwestycji, które można byłoby za te pieniądze zrealizować. Szef klubu radnych PiS Henryk Dębowski mówił, że budżet na przyszły rok jest "administracyjny" i "bez fajerwerków", akcentował też rosnące zadłużenie miasta.

Ostatecznie szesnastu radnych było za uchwaleniem budżetu miasta na 2021 rok, dwie osoby były przeciw, a dziesięć wstrzymało się od głosu.