Białystok: Urząd marszałkowski bada, czy miejska spalarnia działa zgodnie z pozwoleniem

Urząd Marszałkowski w Białymstoku wszczął postępowanie, w którym bada, czy doszło do naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego na działalność spalarni odpadów w tym mieście. Podstawą są wyniki kontroli przeprowadzonej przez inspekcję ochrony środowiska; postępowanie może zakończyć się cofnięciem tego pozwolenia.

Jak podał we wtorek urząd, kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w spalarni, czyli Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (ZUOK), ujawniła "szereg naruszeń dotyczących m.in. prowadzenia ewidencji odpadów, przekroczenia czasu pracy instalacji, przyjmowania odpadów spoza regionu czy braku nadzoru nad odpadami przyjmowanymi do spalarni".

"Dlatego, zgodnie z przepisami, 15 maja wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego dla ZUOK. Obecnie trwa zbieranie materiału dowodowego w sprawie. Decyzja będzie uzależniona od wyników prowadzonego postępowania" - poinformowała PAP rzeczniczka marszałka województwa Izabela Smaczna-Jórczykowska.

Sam marszałek Artur Kosicki mówił na zwołanej we wtorek konferencji prasowej, że kontrole WIOŚ wykazały nieprawidłowości w działalności spalarni, ale też miejskiego wysypiska i składowiska odpadów w Hryniewiczach. Odnosząc się do działalności spalarni mówił, że stwierdzono m.in. naruszenie warunków decyzji środowiskowej dla tej inwestycji, poprzez przyjmowanie do spalenia odpadów spoza obszaru objętego projektem, czyli spoza Białegostoku i gmin ościennych.

Kosicki mówił, że z kontroli WIOŚ wynika, iż do spalarni trafiały m.in. odpady z Warszawy "wykazywane jako odpady pochodzące z Białegostoku". Marszałek skierował we wtorek pismo do prezydenta Białegostoku, w którym m.in. pyta, czym spółka miejska zarządzająca spalarnią kierowała się, przyjmując odpady z innych części kraju, w tym ze stolicy.

"Nie chcę i myślę, że wszyscy mieszkańcy nie chcą, żeby Białystok stał się miejscem do utylizacji i składowania odpadów z terenu Warszawy" - mówił Kosicki. Zarzucał prezydentowi Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu, że "w ogóle nie panuje nad gospodarką odpadami w mieście". "W mojej ocenie panuje pewien chaos" - ocenił.

Przekonywał, że samorząd województwa "potrafi" współpracować z samorządami niższego szczebla, podawał przykłady dofinansowywania projektów miast Suwałki czy Sejny; podał też przykład tzw. węzła drogowego Porosły, gdzie inwestorem jest Białystok. "To kto tu jest zły i nie potrafi się dogadać z innymi samorządowcami?" - pytał Kosicki.

"Nie wiem, czy zostanie to pozwolenie (zintegrowane na działalność spalarni-PAP) cofnięte. Zobaczymy, zbadamy te wszystkie nieprawidłowości w tym postępowaniu, które się toczy. Nie można ferować wyroków jeszcze kiedy postępowanie trwa" - dodał marszałek, dopytywany przez dziennikarzy.

"Zarzuty są absurdalne, wyssane z palca, ale najgorsze jest to, że niezgodne z prawdą. Dlatego, że spółka przyjmowała odpady z Warszawy, ale to było na rozruch i była to +frakcja energetyczna+ w wysokości 10 tys. ton i była na to stosowna zgoda (...). Jeżeli chodzi o +frakcję energetyczną+ to nie jest wymagana regionalizacja, oczywiście mówimy o przepisach wtedy obowiązujących" - mówił we wtorek prezydent Truskolaski, odnosząc się do sprawy.

Działanie Urzędu Marszałkowskiego nazwał "czysto politycznym". "Ale jest to działanie na szkodę mieszkańców Białegostoku" - mówił Truskolaski. Odnosząc się do kwestii ewentualnego zamknięcia spalarni z powodu cofnięcia pozwolenia podał, że tona odpadów spalanych w Białymstoku kosztuje obecnie 230 zł, a np. przygotowana i przewieziona do spalarni w sąsiednim województwie lubelskim - ponad 1,1 tys. zł.

Truskolaski poinformował, że miejska spółka Lech zarządzająca spalarnią odpowiedziała na zarzuty z protokołów kontrolnych WIOŚ i wniosła skargę do sądu administracyjnego, bo - jak mówił - we wnioskach pokontrolnych Inspektorat nie uwzględnił żadnych zastrzeżeń spółki do protokołów.