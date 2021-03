Białystok: Utrudnienia na wjeździe do miasta od strony Augustowa i Suwałk

Z utrudnieniami w ruchu muszą się od wtorku liczyć kierowcy wjeżdżający do Białegostoku od północnej strony, m.in. Augustowa czy Suwałk drogą krajową nr 8. W związku z rozbudową Alei 1000-lecia Państwa Polskiego, jej część jest bowiem jednokierunkowa, obowiązują objazdy.

Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad tego roku. Prace będą obejmowały przebudowę ulicy od terenu kolejowego przy ulicy Poleskiej, do skrzyżowania z ul. Wileńską; mają kosztować 33 mln zł. Po przebudowie powstaną tam po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, będą też zmodernizowane skrzyżowania, powstaną nowe chodniki i ścieżka rowerowa, inwestycja obejmuje też most na rzece Białej przy ul. Radzymińskiej.

Przebudowa jest utrudnieniem w ruchu samochodów, których kierowcy będą chcieli wjechać do Białegostoku od strony Augustowa i Suwałk (dk nr 8), by jechać do centrum miasta. Naturalną trasą była właśnie Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego. Teraz jest ona częściowo zamknięta dla ruchu w kierunku centrum i trzeba korzystać z objazdów ulicami osiedla Białostoczek.

Jadąc w przeciwnym kierunku (wyjazd z miasta) można wciąż korzystać z całej długości Alei (nadal jest tam ruch dwukierunkowy), choć przy zwężonej jezdni. O utrudnieniach informują tablice, nowe znaki i tymczasowe oznaczenia na jezdni.