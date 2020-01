Białystok: W nowym roku droższa m.in. komunikacja miejska i odbiór odpadów

Jeszcze nie w styczniu, ale już w lutym i marcu białostoczan, choć w przypadku parkowania czy miejskiej komunikacji nie tylko ich, czekają podwyżki cen usług, o których decyduje miejski samorząd. Droższe będą m.in. bilety autobusowe, odbiór odpadów i strefa płatnego parkowania.

Miasto tłumaczy konieczność podwyżek wyższymi kosztami tych usług, co - przy utrzymaniu dotychczasowych cen - wiązałoby się z koniecznością zwiększenia dotacji z budżetu Białegostoku. Magistrat odwołuje się też do spadku dochodów miasta w przyszłym roku, co ma związek - jak argumentują władze Białegostoku - z dotykającymi samorządów zmianami podatkowymi.

Wzrost cen odbioru i zagospodarowania odpadów dotyczy wszystkich gospodarstw domowych w mieście. W zależności od wielkości mieszkania czy domu, podwyżka będzie wynosiła od 7 do 16 zł miesięcznie, z możliwą zniżką 1-3 zł za kompostowanie bioodpadów.

W Białymstoku od 2013 roku obowiązują stawki zależne nie od liczby mieszkańców, a od gospodarstwa domowego, w zależności od powierzchni danego lokalu mieszkalnego. Obecne kwoty przy zbiórce selektywnej to: przy powierzchni mieszkania do 40 m kw. 9 zł miesięcznie, o powierzchni 40,01-80 m kw. 21 zł, zaś mieszkań i domów o większej powierzchni - 29 zł. Przy braku selekcji, opłaty są dwa razy wyższe.

Zgodnie z planowanym budżetem na 2020 rok, koszty funkcjonowania systemu w Białymstoku to ok. 50 mln zł, a wpływy z opłat od mieszkańców, przy obecnie obowiązujących stawkach, sięgnęłyby 41,5 mln zł. W ostatnim czasie największy wpływ na deficyt ma transport odpadów; od października 2018 roku miasto ma nowe umowy na tę usługę, a ceny wzrosły o ok. 70 proc.

Również z początkiem marca wzrosną w Białymstoku ceny biletów komunikacji miejskiej. Normalny w wersji papierowej będzie kosztować 4 zł, o złotówkę mniej w wersji elektronicznej. Obecnie normalny bilet jednoprzejazdowy w pierwszej strefie w Białymstoku kosztuje 2,80 zł - o 10 groszy mniej w formie elektronicznej. Po zmianach z puli biletów znikną najtańsze, ważne przez 20 minut i 40 minut od skasowania, które kosztują odpowiednio 2 zł i 2,8 zł. W ich miejsce pojawi się bilet 30-minutowy w cenie 3,6 zł (normalny).

Magistrat argumentuje, że zmiana cen ma zapewnić "utrzymanie poziomu podaży oraz jakości usług komunikacyjnych". Jak podano w uzasadnieniu projektu uchwały, porównanie dochodów i wydatków komunikacji miejskiej w latach 2012-2018 wykazało, iż wpływy z biletów w roku 2018, w porównaniu do 2012 roku, spadły o 9,51 mln zł, gdy wydatki w tym czasie wzrosły o 18,121 mln zł. Dotacja do komunikacji miejskiej wzrosła z 24,6 mln zł w 2012 r. do 45,39 mln zł sześć lat później.

Gdy podwyżki cen biletów wejdą w życie, w białostockich autobusach ma ruszyć sieć biletomatów, gdzie w prosty sposób będzie można kupić bilet elektroniczny (np. przy użyciu dotykowej karty płatniczej). Dlatego władze miasta argumentują, że realna podwyżka dla takich pasażerów, które zamienią dotychczasowy jednorazowy bilet papierowy na elektroniczny po podwyżce, to 10-20 groszy.

Drożej będzie też w strefie płatnego parkowania, obejmującej szeroko rozumiane centrum Białegostoku. Od lutego stawka będzie wyższa o 40 groszy za pierwszą godzinę parkowania, ale będzie też progresywnie rosła w kolejnych dwóch godzinach postoju, by od czwartej wrócić do podstawowego poziomu.

Obszar strefy płatnego parkowania, która istnieje w Białymstoku od 20 lat, obejmuje obecnie blisko 90 ulic. Podzielony jest na dwie podstrefy: A - w ścisłym centrum miasta i B - nieco dalej od centrum. W sumie jest w nich niespełna 3,6 tys. miejsc parkingowych. Opłaty wynoszą obecnie - w podstrefie A: pół godziny 1,2 zł, godzina 2,4 zł; w podstrefie B: 60 groszy za pół godziny i 1,2 zł na godzinę. Opłaty obowiązują od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-18.

Ceny po podwyżce wyniosą: w podstrefie A za pierwszą godzinę 2,8 zł, za drugą 3,2 zł zaś za trzecią 3,6 zł. W tańszej podstrefie B odpowiednio: 1,6 zł, 1,8 zł i 2 zł. Zmienią się też godziny obowiązywania opłat; po zmianie pobierane będą (płatność w parkomatach lub w aplikacji elektronicznej) w godz. 9-17.

Głównym celem tej podwyżki ma być zwiększenie rotacji, a więc i dostępności miejsc parkingowych w centrum.