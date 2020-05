Białystok: W połowie czerwca ma ruszyć nabór firm do "bonu antywirusowego"

15 czerwca powinien ruszyć nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. bonu antywirusowego dla firm z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego Białystok i gminy ościenne - zapowiedział w czwartek prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.

W puli do podziału będzie łącznie 6 mln zł, maksymalna kwota dofinansowania to 100 tys. zł na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa (refundacja do 90 proc. poniesionych wydatków). Na operatora grantu została wybrana Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, która jako jedyna zgłosiła się do konkursu.

"Dosyć ważny jest czas składania tych wniosków, dlatego że te firmy, które spełnią kryteria przedstawione w najbliższych dniach przez Fundację, będą otrzymywały pomoc aż do wyczerpania tej puli. Tak więc kilkudziesięciu naszych przedsiębiorców otrzyma dofinansowanie, aby móc skutecznie walczyć z pandemią" - mówił Truskolaski w trakcie wideokonferencji prasowej.

Pieniądze pochodzą z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020 z puli, którą dysponuje stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF).

BOF tworzy miasto Białystok z dziewięcioma ościennymi gminami: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów; dla mikro-, małych i średnich firm z terenu BOF są przeznaczone te granty.

Przedsiębiorcy będą mogli zdobyć wsparcie np. na dostosowanie produkcji do warunków pandemii, zakup środków ochrony, przebudowę stanowisk pracy (także tworzenie stref bezpieczeństwa), zakup odpowiedniego wyposażenia, minimalizowanie kontaktów pomiędzy pracownikami a klientami czy też np. dywersyfikację produkcji i działalności firmy.

W porównaniu z pierwotną koncepcją tych grantów, zrezygnowano ze wsparcia w formie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników - informowała niedawno PAP dyrektor biura zarządu stowarzyszenia BOF dr Dorota Perło. Zwiększyła się też ogólna kwota środków na te granty. Pierwotnie planowano, że miało to być 5,5 mln zł, ostatecznie będzie to 6 mln zł.