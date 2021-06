Białystok: WSA rozpoznał skargi ws. wycinki lasu k. lotniska, wyrok za dwa tygodnie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznał w czwartek skargi Lasów Państwowych i społeczników na decyzję dającą możliwość wycinki ok. 14,5 tys. drzew w Lesie Solnickim, by zapewnić pełne wykorzystanie pasa startowego na miejskim lotnisku Krywlany.

Skarżący domagają się uchylenia decyzji (w tym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku), otwierających drogę do realizacji zezwolenia na wycinkę drzew w Lesie Solnickim. Jak mówił przed WSA pełnomocnik nadleśnictwa Dojlidy, chodzi o 78 ha lasu. Wyrok WSA ma być ogłoszony za dwa tygodnie.

Lotnisko Krywlany leży na obrzeżach Białegostoku; było użytkowane przede wszystkim do celów sportowych i przez służby, m.in. Straż Graniczną i pogotowie ratunkowe. We wrześniu 2018 r. zakończyła się budowa w tym miejscu utwardzonego pasa startowego o długości 1350 m i szerokości 30 m, z przeznaczeniem dla małych samolotów. To inwestycja miasta, wsparta finansowo również przez samorząd województwa podlaskiego.

Pod koniec 2019 r. Aero Partner, spółka zarządzająca obecnie pasem startowym, wystąpiła do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o możliwość uruchomienia lotów przy wykorzystaniu niepełnej długości pasa, czyli przy skróconych progach. Naturalną przeszkodą lotniczą przy startach i lądowaniach jest bowiem pobliski Las Solnicki. Z tego powodu wciąż nie jest możliwe pełne wykorzystanie długości pasa. Obecna długość wykorzystywana, to 850 metrów.

Spółka wystąpiła więc z wnioskiem o usunięcie naturalnych przeszkód lotniczych, czyli wycinkę lasu koło lotniska. Miasto przygotowało dokumentację konieczną do jej przeprowadzenia, obejmującą blisko 14,5 tys. drzew. Pierwsza decyzja administracyjna - wydana formalnie przez prezydenta Białegostoku - została przez SKO uchylona. Druga już nie, ale strony, którym przysługuje takie prawo, zaskarżyły decyzję Kolegium do sądu administracyjnego.

