Biblioteka Narodowa: Ruszył nabór wniosków na zakup nowości wydawniczych

Minister kultury Piotr Gliński zatwierdził kryteria i zasady rozdziału środków oraz podział dotacji dla poszczególnych województw, przygotowane przez dyrektora Biblioteki Narodowej we współpracy z Zespołem Sterującym do spraw Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek. Rusza nabór wniosków.

"Do 16 sierpnia trwa nabór wniosków do Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - poinformowano we wtorek na Fb Biblioteki Narodowej (BN).

Jak zaznaczono, "budżet Priorytetu na rok 2021 wynosi 26 mln zł".

"Kryteria i zasady rozdziału środków oraz podział dotacji dla poszczególnych województw, przygotowane przez dyrektora Biblioteki Narodowej we współpracy z Zespołem Sterującym do spraw Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek, zostały zatwierdzone przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego 2 sierpnia 2021 roku" - czytamy w informacji.

Jak wyjaśniono, "szczegółowe informacje, w tym materiały szkoleniowe, znajdują się w serwisie NPRCz 2.0 w zakładce Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych".

Zaznaczono, że "kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, nie może być mniejsza niż 50 proc., 65 proc. lub 80 proc. wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie, w zależności od zaszeregowania gminy, powiatu, województwa do odpowiedniej kategorii +zamożności+ jednostki samorządu terytorialnego".

Przy podziale dotacji na 16 województw brane będą pod uwagę kryteria czytelnicze (wg liczby czytelników) i demograficzne (wg liczby ludności).

Wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku do pobrania w sekcji "Druki do pobrania" znajduje się na stronie: https://bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/zakup-i-zdalny-dostep-do-nowosci-wydawniczych/2021.

Wypełniony wniosek należy złożyć jako dokument papierowy lub dokument elektroniczny za pośrednictwem ePUAP.

"W przypadku składania wniosku jako dokumentu papierowego należy wypełniony wydruk wniosku wraz z wymaganymi pieczęciami, podpisami oraz załącznikami dostarczyć do Biblioteki Narodowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa z dopiskiem na kopercie: +wniosek Priorytet 1, K.I. 1.1.+" - napisano w informacji.

