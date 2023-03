Biden i Trudeau zapowiadają wspólne inwestycje w unowocześnienie gospodarki

Kanada i USA będą razem inwestować w wydobycie surowców, produkcję półprzewodników, samochodów elektrycznych, czystej energii – o decyzjach poinformowali w piątek prezydent USA Joe Biden i premier Kanady Justin Trudeau.

"Jesteśmy w punkcie zwrotnym historii" - mówił Biden, który z dwudniową wizytą przebywa w Kanadzie i wcześniej w piątek wygłosił przemówienie w kanadyjskim parlamencie. Zwracając się do parlamentarzystów określił USA i Kanadę jako "dwa kraje, które nie uginają się przed siłą" w świecie, gdzie kraje autorytarne takie jak Rosja chcą podważać normy międzynarodowe. Podczas konferencji prasowej Biden nawiązał do wystąpienia prezydenta USA Harry'ego Trumana przed kanadyjskim parlamentem w 1947 r., gdy Truman mówił, że oba kraje są "wzywane by w olbrzymim stopniu przyczynić się do światowej odbudowy". Biden podkreślił, że obecnie Kanada i USA stoją przed podobnymi wyzwaniami.

Kanada i USA powołały grupę roboczą w sprawie transformacji energetycznej (Energy Transformation Task Force), która ma działać na rzecz projektów przyśpieszających przejście do "czystej" gospodarki. Kanada wprowadzi m.in. ulgi podatkowe dla sektora wytwarzającego czyste technologie. Oba kraje będą koordynować budowę infrastruktury do produkcji samochodów elektrycznych i promować nieobciążającą środowiska produkcję stali, aluminium, energii nuklearnej i minerałów krytycznych i tworzenie bezpiecznych łańcuchów dostaw. Już w ub.r. USA zapowiedziały inwestycje 250 mln USA w wydobycie minerałów krytycznych, w formie wsparcia dla firm z obu krajów. Z kolei Kanada przeznaczy 1,5 mld CAD na wsparcie dla m.in. infrastruktury transportowej dla firm wydobywczych i kolejne 1,5 mld CAD na produkcję i recykling.

Kanada i USA utworzą "korytarz produkcji półprzewodników". Kanada zainwestuje w ten sektor 250 mln CAD, a USA 50 mln USD. Nowa umowa Kanady z IBM będzie dotyczyć badań naukowych prowadzonych w Kanadzie i ich zastosowań dla produkcji półprzewodników.

Oba kraje zamierzają też ujednolicić standardy ładowania samochodów elektrycznych i wspólnie budować transgraniczne "korytarze alternatywnych paliw". USA zainwestują 7,5 mld USA, Kanada - 1,2 mld CAD w stacje ładowania po obu stronach granicy.

Kanada i USA chcą budować "odporne łańcuchy dostaw" z "przyjaciółmi na całym świecie"

Komunikat po rozmowach Biden - Trudeau wymienia też działania na rzecz wygaszania działalności elektrowni węglowych oraz tworzenie i egzekwowanie międzynarodowych standardów dot. emisji CO2 dla sektora paliw kopalnych, a także rozwój niewielkich reaktorów, w tym - budowę bezpiecznej sieci dostaw paliwa dla reaktorów w Ameryce Północnej i partnerskich porozumień na świecie.

Trudeau odnosząc się do opinii o słabościach demokracji podkreślił, że Kanada i USA chcą budować "odporne łańcuchy dostaw" z "przyjaciółmi na całym świecie", podzielającymi wartości ważne dla Kanady i USA. "Globalna gospodarka zmienia się po latach offshoringu" - dodał.

Biden dodał, że kraje, które nie podzielają wartości wspólnych dla USA i Kanady, "będą w rosnący sposób niezdolne do korzystania ze wzrostu". Odnosząc się do niedawnego spotkania prezydentów Chin i Rosji Biden przypomniał, że w minionych 10 latach Chiny i Rosja odbyły 40 spotkań. "My rozbudowujemy sojusze" - dodał, wskazując na kraje NATO, G7 i innych sojuszników. Biden podsumował, że "korporacyjna Ameryka zdecydowała, że będzie eksportować miejsca pracy i importować produkty, teraz my decydujemy o imporcie miejsc pracy i eksporcie produktów" i dodał, że kiedy nie będzie już prezydentem, "Chiny będą poza grą jeśli chodzi o wiele produktów".

