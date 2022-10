BIEC: oczekiwania inflacyjne konsumentów i firm nasiliły się

W październiku nasiliły się oczekiwania inflacyjne wśród konsumentów i przedstawicieli przedsiębiorstw - poinformowało w czwartek Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Według analityków zapowiada to wzrost tzw. Wskaźnika Przyszłej Inflacji.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. nie zmienił się istotnie w stosunku do notowań sprzed miesiąca - wskazało w czwartkowej informacji BIEC.

"Wśród jego składowych ponownie nasiliły się oczekiwania inflacyjne zarówno wśród konsumentów, jak i przedstawicieli przedsiębiorstw" - dodano. Według analityków BIEC zapowiada to ponowny wzrost wskaźnika w przyszłości. Nieco słabsze oczekiwania inflacyjne w minionych dwóch miesiącach "to jedyny czynnik, który przesądził o spadku WPI w sierpniu i wrześniu br." - dodali

Analitycy zwrócili uwagę, że w ostatnim miesiącu oczekiwania inflacyjne powróciły do podwyższonych i wysokich poziomów. Dotyczyło to w równym stopniu przedstawicieli gospodarstw domowych i menadżerów przedsiębiorstw.

"Wzrost oczekiwań inflacyjnych wśród konsumentów obserwujemy od jesieni 2020. Obniżyły się jedynie na krótko, w lutym br., bezpośrednio po inwazji Rosji na Ukrainę, co prawdopodobnie było konsekwencją swego rodzaju szoku i trudności w ocenie wpływu tej inwazji na sytuację ekonomiczną w kraju" - wyjaśnili eksperci. Dodali, że w kolejnych miesiącach oczekiwania inflacyjne konsumentów nasilały się, zaś okresowe spadki były niewielkie.

Wrześniowe badania przyniosły ponowny ich wzrost, a "odsetek podgrupy respondentów, którzy spodziewają się w najbliższych miesiącach co najmniej takiego samego lub wyższego niż dotychczasowe tempo wzrostu cen zwiększył się w porównaniu z poprzednim miesiącem". Według analityków istotna jest też grupa osób spodziewających się, że inflacja będzie rosła, jednak wolniejszym tempem niż dotychczas. "Zmiany w wysokości odsetka tej grupy można w pewnym sensie traktować jako miarę zaufania konsumentów do rządu i banku centralnego w walce z inflacją" - stwierdzono.

Zaznaczono, że odsetek odpowiedzi wskazujących na wolniejszy wzrost inflacji wzrósł średnio dla całej Unii Europejskiej z 8 proc. w lutym br. do 19 proc. obecnie. Wyjątek stanowią Polska i Węgry, gdzie w tym samym czasie odsetek wskazujących, że inflacja będzie w najbliższym czasie rosła wolniej niż obecnie spadł - na Węgrzech z 22 do 13 proc., a w Polsce z 21 do 17 proc.. Zdaniem ekonomistów BIEC można to traktować jako spadek zaufania do skuteczności polityki antyinflacyjnej.

Dodano, że przewaga firm planujących w najbliższym czasie podwyżki nad odsetkiem tych, które zapowiadają redukcję cen wzrósł do blisko 32 proc. z 27 proc. przed miesiącem. "Najsilniejsza presja na wzrost cen wystąpiła wśród producentów żywności i producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, m.in. firm produkujących sprzęt AGD oraz odzież" - wskazano. W opinii BIEC, jeśli zamiary te zostaną zrealizowane, może to mieć znaczący wpływ na wzrost inflacji w przyszłości ze względu na wysoki (blisko 27 proc.) udział wydatków na żywność w koszyku CPI.

"Raptowny wzrost kosztów produkcji, wynikający z wyższych rachunków za energię, gaz i niektóre surowce, zmusza wielu przedsiębiorców do podnoszenia cen, zaś niesłabnący popyt umożliwia realizację tych podwyżek" - wyjaśniono. Zwrócono uwagę, że istotnym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu inflacji jest też osłabienie złotego.

