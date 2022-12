BIEC: piąty z rzędu i najsilniejszy spadek Wskaźnika Przyszłej Inflacji

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący kierunek zmian cen towarów i usług, obniżył się w grudniu tego roku o 1,2 pkt wobec notowań sprzed miesiąca - poinformowało w środę Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. To piąty z rzędu i najsilniejszy spadek jego wartości - dodało.

Eksperci BIEC zwrócili uwagę w środowej informacji, że skumulowana wartość dotychczasowych spadków WPI stanowi 15 proc. wartości zarejestrowanego wcześniej wzrostu, "co odpowiada ewentualnemu spadkowi inflacji z 17,9 proc. w październiku br. do około 15,2 proc. w perspektywie najbliższych miesięcy, czyli o niecałe 2,7 punktu procentowego". Ich zdaniem "nawet ten scenariusz ma niewielkie szanse realizacji" wobec planowanego od początku roku wzrostu cen paliw, gazu i prądu oraz planów podniesienia niektórych podatków.

"Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. obniżył się o 1,2 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca i był to piąty z rzędu i najsilniejszy spadek jego wartości" - przekazano.

Analitycy Biura wskazali na "znaczną redukcję proinflacyjnego oddziaływania czynników zewnętrznych, do których należą przede wszystkim ceny surowców". Te z kolei, w znacznym stopniu obniżają oczekiwania inflacyjne producentów - dodali. Według BIEC istotnymi czynnikami proinflacyjnymi pozostają, wyższe stawki VAT przywracane od nowego roku i planowany wzrost niektórych podatków. "W kierunku wysokiego tempa wzrostu cen działają również wysokie ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej i brak zaufania co do skuteczności działań antyinflacyjnych rządu i banku centralnego" - ocenili.

Ekonomiści Biura wskazali też na przewagę przedsiębiorstw planujących w najbliższym czasie podwyżki cen na odsetkiem firm planujących ich obniżkę sięga blisko 25 proc. Na wzrost cen najczęściej wskazują producenci żywności i leków - dodali. "Podobne tendencje obserwujemy w przypadku oczekiwań inflacyjnych konsumentów. Nadal pozostają na one na poziomie nienotowanym od lat 90.; około 90 proc. badanych respondentów uważa, że ceny w najbliższej przyszłości będą rosły" - stwierdzili.

Zwrócili uwagę, na niższy udział respondentów spodziewających się jeszcze szybszego od dotychczasowego wzrostu cen na rzecz grupy respondentów spodziewających się, że ceny w najbliższych miesiącach będą rosły nieco wolniej. "To pierwszy miesiąc, gdy zmiany w rozkładzie odpowiedzi miały istotny charakter, w związku z tym trudno na razie przesądzać o trwałości zaobserwowanych zmian" - zastrzegli.

