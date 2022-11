BIEC: wskaźnik informujący o tendencjach w gospodarce o ponad 14 pkt niższy niż przed rokiem

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce, nie zmienił w listopadzie istotnie wartości wobec poprzedniego miesiąca - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dodało, że jest on na poziomie o ponad 14 pkt niższym niż przed rokiem

Według ekspertów BIEC okresowe zatrzymanie spadku wskaźnika nie oznacza poprawy sytuacji. "Wskazuje jedynie na procesy dostosowawcze, toczące się w gospodarce, a przede wszystkim na walkę przedsiębiorców o przetrwanie w warunkach dramatycznie rosnących kosztów funkcjonowania i kurczącego się popytu" - wyjaśnili we wtorkowej informacji Biura.

Jak podało BIEC, Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce "w listopadzie 2022 r. nie zmienił istotnie wartości wobec poprzedniego miesiąca". "Znajduje się on obecnie na poziomie o ponad 14 punktów niższym niż przed rokiem, zaś w stosunku do swego ostatniego lokalnego szczytu z lipca 2021 r. stracił ponad 16 punktów" - wskazano.

Ekonomiści Biura zwrócili uwagę, że po roku niemal nieprzerwanych spadków indeksów giełdowych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, "październik i listopad przyniosły niewielkie odbicie". Dodano, że w listopadzie realne wartości WIG wzrosły o niemal 13 proc. "Na razie to bardzo niewielka pozytywna zmiana, a realne wyceny spółek notowanych na warszawskiej giełdzie są obecnie niższe niż w okresie +dołka covidowego+" - zaznaczono. W ocenie ekonomistów BIEC poprawa nastrojów wśród inwestorów trwa na razie zbyt krótko, by to ożywienie traktować jako zapowiedź końca bessy na giełdzie i końca spowolnienia w gospodarce.

Zauważyli, że nadal "przeważają oceny głęboko negatywne, informujące o pogarszaniu się stanu finansów w firmach, jednak przewaga tych negatywnych ocen nieznacznie zmalała w porównaniu do października 2022 r.". Ocenili, że przyczyniły się do tego: spadek cen surowców na światowych rynkach, co pozwoliło na nieco tańsze zakupy surowców niezbędnych do produkcji oraz działania przedsiębiorców, mające na celu redukcję wszelkich kosztów, na które firmy mają wpływ i da się je obniżyć.

"O ile dane kwartalne GUS, dotyczące przychodów i kosztów w przedsiębiorstwach za pierwsze 3 kwartały tego roku pokazują pogorszenie relacji przychody-koszty, o tyle w badaniach koniunktury za listopad br. nastąpiła niewielka poprawa" - zaznaczono. Eksperci wskazali, że trudno ocenić, na ile działania oszczędnościowe przedsiębiorstw okażą się skuteczne po wprowadzeniu zapowiadanych od nowego roku podwyżek cen prądu, gazu i wzrostu minimalnego wynagrodzenia, przy jednoczesnym kurczeniu się popytu.

W opinii BIEC, na ożywienie popytu na razie trudno liczyć. "Napływ nowych zamówień pozostaje na bardzo niskim poziomie, gdzie przewaga odsetka firm odczuwających ich spadek nad odsetkiem firm odnotowujących wzrost zamówień wynosi 23 proc." - wskazano. Zwrócono uwagę, że na spadek popytu uskarżają się firmy zarówno produkujące na rynek krajowy, jak i te zaopatrujące rynki zagraniczne. "Inflacja skutecznie redukuje popyt, który w ostatnich latach był głównym motorem wzrostu gospodarczego" - podkreślono.

Zaznaczono, że oceny ogólnej sytuacji gospodarczej pozostają na niskim poziomie - gorszym od nastrojów z okresu światowej recesji lat 2008-09. Głównym źródłem złych nastrojów, jak zwrócono uwagę, jest niepewność, na którą wskazuje ponad 66 proc. badanych przez GUS przedstawicieli kadry menadżerskiej. Na drugim miejscu wymieniane są koszty zatrudnienia (53 proc. ankietowanych), a na trzecim - niedostateczny popyt (39 proc. badanych).

BIEC wskazało, że spada m.in. zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów, w szczególności hipotecznych. "Ich zapaść z pewnością przełoży się na dekoniunkturę w branży budowlanej" - podsumowano.

