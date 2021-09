BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu spadł o 0,7 pkt.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce we wrześniu 2021 roku spadł o 0,7 pkt. Pojawiają się symptomy zapowiadające zwolnienie tempa rozwoju gospodarczego - napisano w komunikacie BIEC.

Wskaźnik wyprzedzający koniunktury we wrześniu wyniósł 167 pkt. w stosunku do 167,7 pkt. miesiąc wcześniej. To drugi spadek wskaźnika od początku roku.

Zdaniem BIEC, pojawiają się symptomy zapowiadające zwolnienie tempa rozwoju gospodarczego. Wysoka inflacja konsumencka i rosnące ceny produkcji skutecznie schładzają popyt. Przerwy w dostawach surowców i półfabrykatów, brak siły roboczej na rodzimym rynku pracy, nasilająca się presja płacowa w połączeniu z niepewnością związaną nie tylko z pandemią ale również z wprowadzanymi zmianami w zasadach gospodarowania, stwarzają przedsiębiorcom coraz trudniejsze warunki prowadzenia biznesu - napisano w informacji prasowej Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskazano, że spośród ośmiu składowych wskaźnika we wrześniu br. dwie poprawiły się w stosunku do miesiąca poprzedniego, trzy nie uległy istotnej zmianie, a trzy pogorszyły się.

"Podobnie jak przed miesiącem, najwięcej niepokoju budzą informacje pochodzące od menadżerów firm produkcyjnych na temat tempa napływu nowych zamówień. W lipcu i sierpniu br. uległo ono ograniczeniu w stosunku do sytuacji z pierwszej połowy tego roku. Dane wrześniowe nie wskazują na poprawę. Obserwowane od trzech miesięcy niższe tempo napływu nowych zamówień dotyczy zarówno zamówień realizowanych na eksport jak i tych, przeznaczonych na rynek krajowy. O ile w poprzednich miesiącach spadki zamówień w największym stopniu dotyczyły przedsiębiorstw produkujących trwałe dobra konsumpcyjne, o tyle obecnie największe redukcje zamówień odnotowują firmy sektora przedsiębiorstw produkujących dobra inwestycyjne. To wyraźny sygnał świadczący o nasilających się obawach firm o ich przyszłość i rozwój" - wskazano w komunikacie BIEC.

We wrześniu - jak wskazano - ubyło nieco firm, które oceniają, że stan zapasów wyrobów gotowych zgromadzonych w magazynach jest nadmierny. Może to częściowo złagodzić skalę hamowania skali produkcji przemysłu w najbliższych miesiącach.

Według BIEC, nie poprawia się stan finansów w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych. Po otrząśnięciu się firm ze skutków pierwszego lockdownu, co nastąpiło w połowie ubiegłego roku, stan finansów przedsiębiorstw w zasadzie nie uległ większej zmianie.

"Obecnie obserwujemy około 8-proc. przewagę firm oceniających stałe pogarszanie się ich kondycji finansowej nad odsetkiem firm, które uważają, że ich kondycja finansowa ulega poprawie. Przedsiębiorcom doskwiera drastyczny wzrost kosztów. Średnioroczny wzrost cen producentów (PPI) we wrześniu br. zbliżył się do 10 proc., co nie może pozostać bez wpływu na wyniki finansowe. Pogarsza się dostępność surowców i półfabrykatów i rosną ich ceny, na co wskazuje co trzeci przedsiębiorca; rosną koszty pracy - informuje o tym ponad połowa badanych przedstawicieli firm sektora produkcyjnego; wzrastają ceny energii i paliw, zaś wzrost podatków dla ponad 45 proc. ankietowanych przez GUS przedsiębiorców stanowi istotną barierę dla dalszego rozwoju" - oceniono w informacji BIEC.

Według Biura, we wrześniowych badaniach nieznacznie zwiększył się odsetek przedstawicieli firm, które gorzej niż przed miesiącem oceniają swe ogólne perspektywy rozwojowe. Od trzech miesięcy pogarsza się także wydajność pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych.

