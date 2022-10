Biedroń i Zandberg: polityka energetyczna wymaga solidarności

Transformacja energetyczna wymaga europejskiej koordynacji i solidarności, która pozwoli niezamożnym wymienić urządzenia AGD na oszczędniejsze – przekonywali na konferencji Partii Europejskich Socjalistów w Gdańsku liderzy Lewicy Robert Biedroń oraz Adrian Zandberg.

"Jesteśmy za jedną Europą i za wspólną energią" - powiedział Biedroń w sobotę w Gdańsku. Za potrzebny uznał zintegrowany plan europejskiej sieci energetycznej i europejskich zakupów energii. Według Biedronia "to może zrobić tylko i wyłącznie polska i europejska lewica". Za niezbędny uznał rozwój w Polsce fotowoltaiki. Jak dodał, "PiS prowadził wojnę nie tylko z wiatrakami", ale także przeciwko panelom wykorzystującym energię słoneczną.

Według europosła, aby panele fotowoltaiczne miały sens, potrzebujemy sieci przesyłowych. Zadeklarował inwestycje w takie sieci i w fotowoltaikę.

Biedroń zwrócił też uwagę, że wiele osób ma stary sprzęt AGD, który zużywa dwu-trzykrotnie więcej energii elektrycznej niż nowoczesne urządzenia. Zaapelował o szybkie wprowadzenie bonu o wartości 2500 zł dla 7 mln najbardziej potrzebujących na zakup nowoczesnego sprzętu, który pozwoli wymienić urządzenia i oszczędzać na rachunkach za prąd.

"Kto jak nie lewica ma mówić o solidarności? Kto jak nie lewica ma być jak arbuz - z zewnątrz zielona, ale o czerwonym, wrażliwym, solidarnościowym sercu?" - mówił europoseł.

Za rozbudową sieci energetycznych, inwestycjami w energetykę wiatrową i słoneczną opowiedział się też Adrian Zandberg. Poparł także wykorzystanie biogazu i energetykę jądrową, która mogłaby według niego być "stabilną bazą systemu energetyczną", przekonując, że energie odnawialne "są bardzo ważne, ale nie wystarczą".

"Tej zimy musimy ochronić miliony ludzi przed chłodem, przed załamaniem gospodarki" - powiedział Zandberg. "Sytuacja jest nadzwyczajna, środki będą nadzwyczajne, ale też te środki muszą być w skali europejskiej solidarne" - podkreślił polityk. Dodał, że poszczególne stolice nie mogą prowadzić działań szkodliwych dla całej wspólnoty.

Zaznaczył, że "z kryzysu energetycznego nikt nie wyjdzie na własną rękę", a kryzys klimatyczny grozi załamaniem gospodarek. "Rynki nie zatrzymają zmian klimatu, ale może je zatrzymać wspólna Europa" - ocenił Zandberg. Jego zdaniem, z tego powodu inwestycje muszą być wspólne i muszą się na nie złożyć bogatsze i mniej zamożne kraje Unii. "Wspólne europejskie inwestycje w sieci przesyłowe i w czyste źródła energii to jedyna droga, żeby zatrzymać kryzys klimatyczny i uratować planetę" - powiedział lider partii Razem.

"Na horyzoncie widać kryzys, przy którym bledną wszystkie inne - kryzys klimatyczny. Nasza gospodarka działa dziś w sposób, który premiuje chciwość i zupełnie nieodpowiedzialne niszczenie zasobów. To jest system, który zjada naszą przyszłość" - przestrzegał polityk.

Zandberg opowiedział się za reformą ETS - europejskiego systemu handlu emisjami, argumentując, że "mechanizm, który w założeniu miał chronić interesy planety, bardzo często chroni interesy kapitału spekulacyjnego". "Środki pozyskiwane za opcje ETS nie mogą być traktowane przez władze jak kieszonkowe. To są pieniądze, których bardzo potrzebujemy na planowa transformację" - powiedział. Dodał, że Lewica musi doprowadzić do tego, by te pieniądze były przeznaczane na czyste źródła energii.

Poseł przestrzegł, że niestabilność energetyczna sprzyja niestabilności politycznej i wzrostowi poparcia dla skrajnej prawicy. "To jest realne zagrożenie dla stabilności europejskiej integracji, dlatego musimy ten system naprawić" - zaapelował Zandberg.

