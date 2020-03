Biedroń o wzroście cen: brak zrównoważenia inwestycji z konsumpcją oraz dobrej gospodarki wodnej

Przyczyną wysokiej inflacji w Polsce jest brak zrównoważenia inwestycji z konsumpcją, a także zaniedbania w dziedzinie gospodarki wodnej, co skutkuje powtarzającymi się suszami - uważa kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Polityk zaapelował o działania, które zahamują wzrost cen.

Podczas środowej konferencji prasowej w Pyskowicach (Śląskie) Biedroń ocenił, że niespotykana w ostatnich latach inflacja jest obecnie jednym z głównych problemów w Polsce. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2020 r. wzrosły rdr o 4,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,9 proc.

"To jest symbol tego, że nie są zrównoważone inwestycje z konsumpcją. O tym mówiono od dawna, że ten budżet ciężko będzie ustabilizować i gospodarkę polską, jeżeli nie ustabilizujemy tych dwóch źródeł" - podkreślił europoseł.

"Trzeba równoważyć inwestycje i konsumpcję; rząd PiS-u tego nie robił i dzisiaj płacimy tego cenę. Nie robiono także czegoś, o co prosili rolnicy od dawna, czyli nie dbano o gospodarkę wodną w naszym kraju, co prowadzi do notorycznych susz" - dodał Biedroń.

Ocenił, że o odpowiednią gospodarkę wodną nie dbał także poprzedni rząd, za czasów koalicji PO-PSL. "Dzisiaj ona jest priorytetem, jeśli chodzi o utrzymanie ciągłości dostaw z rynku rolniczego, odpowiednich upraw, odpowiedniego zabezpieczenia sadownictwa, zbiorów" - podkreślił.

Według Biedronia, jeżeli nie zostaną wdrożone odpowiednie rozwiązania dotyczące gospodarki wodnej, ceny wciąż będą rosły. "Ten okres jest najlepszy, żeby rząd przygotował dobry program wspierania gospodarki wodnej, np. retencji wody, np. melioracji. Tego nie ma, nie zrobiły tego poprzednie rządu i ten rząd też to zaniedbał niestety" - mówił.

Biedroń zapowiedział, że w swej kampanii wyborczej będzie odwiedzał przede wszystkim małe i średnie miejscowości, by rozmawiać o sytuacji samorządu. W imieniu samorządowców zaapelował do rządu, by zlecone im zadanie były odpowiednio finansowane. "Po dzisiejszych rozmowach po raz kolejny usłyszałem, że brakuje środków na utrzymanie oświaty, brakuje środków na pomoc społeczną" - powiedział. Jak dodał, zbyt mało pieniędzy samorządy mają także m.in. na zmiany proekologiczne.

"Jako kandydat na prezydenta, były samorządowiec, chciałbym tutaj jasno zadeklarować: dla mnie samorząd jest probierzem rozwoju naszego kraju. To tu są małe ojczyzny, to tutaj mieszkają ludzie, którzy potrzebują czuć, że tu się zaczyna demokracja" - oświadczył.

Odnosząc się do prowadzonych w kampanii rozmów z seniorami ocenił, że świadczenia dla starszych osób są zbyt niskie, mimo trzynastej emerytury i konieczne jest systemowe wsparcie ze strony państwa. Powtórzył, że Lewica proponuje m.in emerytury stażowe, które pozwalałyby przejść na emeryturę kobietom po przepracowaniu 35 lat, a mężczyznom - 40 lat, oraz rentę wdowią w postaci 25 proc. dodatku dla osób, które straciły współmałżonka.