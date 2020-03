Biedroń zaproponował pakiet rozwiązań antykryzysowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Chorobowe płatne w 100 proc., zwolnienie L4 na oświadczenie pracownika, podniesienie stawek dla personelu medycznego, wsparcie szpitali, przedsiębiorstw i wojska - proponuje kandydat Lewicy na prezydenta Roberta Biedronia wśród działań na rzecz ograniczenia skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Biedroń na konferencji prasowej w środę zaproponował wprowadzenie pakietu "sześciu filarów", który nazwał "Polska 2020". Są to rozwiązania, które - jego zdaniem - należy wprowadzić po to, by społeczeństwo polskie jak najmniej ucierpiało na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

"Najważniejszym wyznawaniem dziś jest przyszłość naszego kraju, Polski i Polaków, poczucie ich bezpieczeństwa i poczucie stabilności państwa. Poczucie, że władza ponad interesy partyjne, łączy nas wszystkich i ma jasny i klarowny plan działania" - mówił Biedroń.

Podkreślił też, że w obecnej sytuacji nie mamy już wyłącznie do czynienia z kampanią w wyborach prezydenckich, ale z "kampanią na rzecz Polski". Następnie wypiął z klapy marynarki znaczek ze swojej kampanii wyborczej z napisem "Biedroń 2020" i zamienił go na znaczek "Polska 2020".

Biedroń zaapelował do wszystkich sił politycznych, by nie wykorzystywały trudnej epidemiologicznie sytuacji do celów politycznych, a także by razem poszukały rozwiązań walki z koronawirusem i jego skutkami.

"Musimy stworzyć takie poczucie, że nikt nie jest sam, że każda osoba w naszym państwie jest zaopiekowana, żeby wszyscy Polacy i wszystkie Polki mieli poczucie, że państwo ma kontrolę nad sytuacją i nikt nie pozostaje z tyłu" - mówił kandydat na prezydenta.

Pierwszy filar pakietu antykryzysowego Biedronia dotyczy praw pracowniczych. Biedroń zaproponował wprowadzenie "chorobowego" płatnego w 100 proc. - a nie jak obecnie w 80 proc. Jak wyjaśnił ma to zmniejszyć ryzyko, że osoby potencjalnie chore, w obawie przed niższą na skutek choroby wypłatą, będą przychodzić do pracy, zamiast stawiać się przez na badania kontrolne na obecność koronawirusa.

Drugim punktem tego filaru jest możliwość uzyskania zwolnienia L4 na trzy dni tylko na podstawie oświadczenia pracownika, a nie jak obecnie lekarza. Biedroń także w tym wypadku podkreślił, że to rozwiązanie trzeba wprowadzić dla "naszego bezpieczeństwa", by osoby które obawiają się, że zostały zakażone wirusem, ale nie mają jeszcze takiej pewności, nie przychodziły do pracy. Trzecim punktem jest rozszerzenie praw pracowniczych na wszystkie osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.

Kolejnym filarem przedstawionym przez Biedronia jest sytuacja personelu medycznego, który jest na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Biedroń chce, by o 50 proc. podnieść stawki za nadgodziny lekarzom i pielęgniarkom, którzy pracują przy pacjentach zakażonych koronawirusem, po to żeby motywować takie osoby do pracy i dać im poczucie wsparcia ze strony państwa.

Biedroń mówił też o zadłużeniu szpitali w Polsce. Jego zdaniem, każdy ze szpitali, w którym wystąpiło podejrzenie koronawirusa powinien otrzymywać specjalną dotację od państwa. "Nie może być tak, że szpitale dzisiaj stoją przed poważnymi wyborami dotyczącymi zakupów i borykają się z brakiem środków" - stwierdził. Polityk chce też powołania funduszu odszkodowawczego i pomocowego dla personelu medycznego zwalczającego koronawirusa, gdyż to on "naraża w pracy swoje życie".

Trzeci filar zaproponowanych rozwiązań dotyczy przedsiębiorców, którzy także odczują wpływ koronawirusa na swoją działalność. Biedroń zgłosił postulat finasowania składek pracowniczych w firmach przez państwo, przez sześć miesięcy. Drugim rozwiązaniem jest wprowadzenie chorobowego płatnego przez ZUS od pierwszego dnia zwolnienia chorego. Trzecim - tani kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego dla firm, które odnotowały straty z powodu koronawirusa.

Czwarty filar dotyczy mediów. Biedroń podkreślił, że w sytuacji zagrożenia koronawirusem ważne jest, by media podawały tylko rzetelne informacje. Dlatego postuluje powołanie rady ds. spraw mediów i informacji publicznej, w której powinni zasiąść lekarze, przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych, wszystkich klubów parlamentarnych oraz mediów. Ta instytucja ma służyć kontroli informacji i rzetelnemu informowaniu o epidemii.

Ważna jest też - podkreślał - ochrona odbiorców informacji przez fakenewsami i powinny się tym zająć organizacje pozarządowe, które weryfikują wiele informacji i "są głosem społeczeństwa obywatelskiego". Biedroń chce też, by kampania informacyjna w mediach ostrzegająca przed zagrożeniem chorobą była prowadzona na większą skalę.

Piąty filar dotyczy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów. Polityk zaapelował o wprowadzenie zasiłków opiekuńczych dla wszystkich pracujących. "Osoby pracujące na umowy zlecenie, czy na dzieło musza mieć poczucie, że państwo o nich pamięta" - mówił. Innym pomysłem jest wprowadzenie "domowego przedszkola" i "domowej podstawówki". Biedroń wyjaśnił, że to powinny być programy, które będą realizowane, gdy zostaną zamknięte przedszkola i szkoły. Stwierdził, że przygotowaniem takich programów i ich nadawaniem powinna się zając telewizja publiczna.

Mówiąc o seniorach, stwierdził, że państwo musi zorganizować system, w którym wojsko, harcerze, ale też bliscy i sąsiedzi będą w stałym kontakcie z każdą starszą osobą. "Seniorzy muszą mieć poczucie, że jesteśmy z nimi" - podkreślił.

Ostatni, szósty filar dotyczy wojska. Biedroń stwierdził, że Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii powinien otrzymać wsparcie od państwa w postaci dotacji, po to, by ta instytucja przygotowała się do epidemii. Biedroń zaproponował też, by państwo wsparło wojsko w przypadku konieczności zastosowania masowej kwarantanny. "Wojsko musi być odpowiednio przygotowane jeżeli chodzi o żywność, środki medyczne na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. A tak będzie i państwo musi mieć na to odpowiedź" - powiedział Biedroń.

Kandydat na prezydenta podkreślił, że pakiet antykryzysowy, który zaproponował jest "otwarty" i jest zaproszeniem do debaty politycznej. Dlatego zapowiedział, że wyśle swoje propozycje do wszystkich sztabów wyborczych oraz przekaże rządowi i prezydentowi, z apelem o to, by w "najbliższych godzinach, albo dniach" doszło do spotkania politycznego w tej sprawie.