Bielscy radni zwolnili gastronomię z opłat za koncesje alkoholowe

Rada miejska w Bielsku-Białej zwolniła z opłat za koncesje alkoholowe przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną, których dotknęły skutki pandemii Covid-19. Zwrócona zostanie im też część pobranych opłat – podały w środę służby prasowe magistratu.

Jacek Kachel z wydziału prasowego urzędu przypomniał, że gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy wnoszą ją jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach płatnych do końca stycznia, maja i września.

Zastępca naczelnika wydziału spraw obywatelskich i przedsiębiorczości bielskiego magistratu Sabina Dutka, podczas sesji samorządu wskazała, że 24 czerwca weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19.

"Wprowadziła ona istotne zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków pochodzących z opłat za nie. (…) Rady gmin zostały upoważnione do podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń (...)" powiedziała Dutka.

Jacek Kachel wskazał w komunikacie, że przedsiębiorcy korzystający z rat zapłacili już pierwsze dwie - styczniową i majową. "Radni postanowili zwolnić ich z raty trzeciej oraz zdecydowali o zwrocie równowartości trzeciej raty tym, którzy dokonali wpłaty jednorazowej za cały rok" - poinformował.

Magistrat podał, że zwolnieniu z opłaty podlegałaby kwota trzeciej raty w wysokości ok. 165 tys. zł. Ewentualny zwrot wpłaconej w styczniu trzeciej raty to kwota ok. 42 tys. zł.

"Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat za zezwolenia mogą być wykorzystane na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Po wprowadzeniu nowelizacji do 31 grudnia br. pieniądze te można przeznaczyć także na działania związane z przeciwdziałaniem Covid-19" - przypomniał Kachel.