Bielski przewoźnik komunalny podpisał umowę na zakup czterech przegubowców

Bielski Miejski Zakład Komunikacyjny zawarł w poniedziałek z firmą Solaris Bus&Coach umowę na zakup czterech autobusów przegubowych. Rzecznik przewoźnika Agnieszka Dąbrowska poinformowała PAP, że pojazdy zasilą flotę za 7 miesięcy. Koszt zakupu to 6,132 mln zł netto.

Autobusy przegubowe, 18-metrowe, które kupuje MZK, będą posiadały napęd spalinowy. Mają spełniać rygorystyczne normy emisji zanieczyszczeń. W każdym znajdzie się co najmniej 39 miejsc siedzących oraz minimum jedenaście z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi. "Autobusy, które otrzymamy, wyznaczą standardy nowoczesności. Będą posiadały mnóstwo udogodnień dla pasażerów" - powiedziała Dąbrowska.

Bielski przewoźnik dysponuje obecnie 20 autobusami przegubowymi, ale postanowił zwiększyć ich liczbę do 24. Do przetargu na dostawę stanęły dwie firmy: EvoBus, spółka koncernu Daimler, która w portfelu ma m.in. markę Mercedes-Benz, a także Solaris Bus&Coach. MZK wybrał tę drugą ofertę.

Za cztery przegubowce przewoźnik zapłaci 6,132 mln zł netto (7,542 mln zł brutto).

Dąbrowska przypomniała, że w sobotę do Bielska-Białej dotarło pięć 12-metrowych, niskopodłogowych i niskoemisyjnych Solarisów Urbino IV, które zastąpią najstarsze autobusy we flocie. "W najbliższym czasie zostaną zarejestrowane. Za tydzień, najdalej dwa, wyjadą na ulice" - powiedziała. Koszt brutto transakcji to 7,995 mln zł.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej jest spółką komunalną, która wykonuje zadania w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego. Jest największym przewoźnikiem w okolicy. Flota liczy ponad 130 autobusów.

