Bielski szpital miejski rozpoczął leczenie w pracowni brachyterapii

Leczenie pacjentów w oddanej do użytku nowej pracowni brachyterapii rozpoczęli lekarze w zakładzie radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej – poinformował we wtorek bielski magistrat, który prowadzi placówkę.

Funkcjonująca dotychczas pracownia została przebudowana, unowocześniona i wyposażona, m.in. w nowy tomograf komputerowy do planowania leczenia. Zgromadzony w niej sprzęt pozwala na realizację precyzyjnych i nowoczesnych technik miejscowego leczenia nowotworów przy użyciu promieniowania jonizującego.

Magistrat podał w komunikacie, że modernizacja była możliwa dzięki pieniądzom bielskiego samorządu. "Ze względu na epidemię miasto znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, co zmusza nas do przyglądania się każdej wydawanej złotówce. Są jednak takie sfery naszego życia, na których nie można oszczędzać. Do nich - bez wątpienia - zalicza się opieka zdrowotna. Tu mówimy o pacjentach dotkniętych chorobami nowotworowymi, czyli takich, którzy bez właściwej terapii często nie mają szans na ratunek" - zastrzegł prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Magistrat podkreślił, że uruchomienie pracowni w czasie epidemii SARS-CoV-2 jest szczególnie istotne dla pacjentów onkologicznych. "Chorzy nie będą musieli, jak dotychczas, być kierowani na brachyterapię do Gliwic, bo mają teraz możliwość realizacji całości leczenia w jednym ośrodku" - zaznaczono.

"Dodatkowym efektem zakończenia kolejnego etapu modernizacji zakładu radioterapii i brachyterapii w szpitalu jest możliwość dostępu do badań nowym tomografem komputerowym (…). To nowoczesne urządzenie o wyjątkowych parametrach jakości obrazowania od listopada 2020 r. jest dostępne dla wszystkich pacjentów, którzy posiadają skierowanie na badanie tomografii komputerowej" - powiedział dyrektor placówki Lech Wędrychowicz.

Brachyterapia to technika radioterapii polegająca na napromienianiu zmian nowotworowych przez umieszczenie źródła promieniowania bezpośrednio w guzie lub jego sąsiedztwie. Stanowi ona samodzielną metodę leczenia onkologicznego, ale może być także jednym z etapów leczenia wielospecjalistycznego.

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej tworzą trzy jednostki organizacyjne: centrum onkologii, szpital ogólny m.in. z neurologią, intensywną terapią, ginekologią, położnictwem, neonatologią, kardiologią i chirurgią ogólną, a także placówka z zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym i oddziałem medycyny paliatywnej. Szpital przyjmuje rocznie blisko 30 tys. osób.