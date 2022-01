Bielski Szpital Wojewódzki otrzymał w ub.r. sprzęt do walki z COVID-19 za 3 mln zł

Sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 o wartości ok. 3 mln zł otrzymał w ub.r. bielski Szpital Wojewódzki – podała jego dyrektor Sabina Bigos-Jaworowska. Lecznica pozyskała m.in. tomograf komputerowy, kardiomonitory i aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenem.

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Łukasz Matlakiewicz przypomniał we wtorek, że szpital jest jedną z głównych placówek w regionie, która zajmuje się leczeniem chorych na COVID-19. Podczas trzeciej fali tej choroby utworzono w nim 200 łóżek covidowych.

Jak podkreślił Matlakiewicz, nowy sprzęt był niezbędny do skutecznego leczenia chorych. Pomógł w tym szczególnie wart 2,5 mln zł tomograf komputerowy, który szpital otrzymał z Agencji Rezerw Strategicznych.

"To jedno z podstawowych narzędzi w diagnostyce osób chorujących na COVID-19. Dzięki niemu można szybko i skutecznie wykryć zmiany w płucach pacjentów" - wskazał.

Matlakiewicz dodał, że Agencja Rezerw Strategicznych, oprócz tomografu, przekazała również kardiomonitory oraz aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenem. "Wartość całego sprzętu to 2,7 mln zł" - wyjaśnił.

Jedną z najważniejszych inwestycji, o którą bielska placówka zabiegała od wielu miesięcy, był montaż w grudniu dodatkowej stacji zgazowania ciekłego tlenu.

"Zbiornik wraz z parownicą kosztował prawie 350 tys. zł. Inwestycja częściowo została sfinansowana z pieniędzy resortu zdrowia. Jego instalacja był koniecznością. Zwykle szpital zużywa 350 do 450 kg ciekłego tlenu na dobę. Pobór wzrósł gwałtownie po otwarciu oddziałów dla osób zakażonych koronawirusem. Zużycie tlenu na dobę sięgało 3,8 tys. kg. Instalacja zmniejszy ryzyko braku dostawy tlenu na czas, w przypadku hospitalizacji większej liczby chorych na COVID-19" - powiedział Łukasz Matlakiewicz.

Rzecznik szpitala Anna Szafrańska poinformowała, że nakłady inwestycyjne w ub.r. objęły także zakup podnośników pacjenta i schodołazów. Umożliwiają one transport chorych, którzy mają problem z poruszaniem się. Szpital wykorzystał na ten zakup 300 tys. zł dotacji z funduszy UE.

Inwestycje dotyczyły także innych dziedzin. "Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa śląskiego w wysokości 220 tys. zł w poradni okulistycznej zainstalowano nowy aparat OCT. Lekarz może w sposób bezinwazyjny i bezbolesny dla pacjenta zdiagnozować całą gałkę oczną. Sprzęt kosztował w sumie 296 tys. zł" - poinformowała Szafrańska. Dodała, że z własnych funduszy szpital kupił do tej poradni laser za niemal 80 tys. zł.

W ub.r. placówka wzbogaciła się o automatyczną barwiarkę dla zakładu patomorfologii. Urządzenie kosztowało ponad 139 tys. zł. Na ten cel szpital otrzymał 138 tys. zł z samorządu województwa.

W minionym roku w szpitalu realizowano projekt informatyczny eCareMed, który ma na celu uruchomienie nowych e-usług i wymianę sprzętu informatycznego. "Na podniesienie poziomu informatycznego wydaliśmy prawie 7 mln zł, z czego ponad 5,6 mln zł pochodziło z UE, a kolejne 870 tys. zł to dotacja z województwa śląskiego. Nasz wkład wyniósł prawie 200 tys. zł" - zakomunikował wicedyrektor Matlakiewicz.

W 2021 r. w szpitalu dokończono zmianę lokalizacji oddziałów chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz neurologii. "Po remoncie oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym zajmuje dwa skrzydła budynku A, gdzie do tej pory funkcjonowała chirurgia. Obecnie dla pacjentów dostępnych jest 37 łóżek. Docelowo będzie ich 50. Inwestycję rozpoczęto w 2020 r. Koszt prac wyniósł 2,95 mln zł. Dotacja z śląskiego urzędu marszałkowskiego wyniosła 2,6 mln zł" - podała rzecznik Anna Szafrańska.

Bielski szpital wojewódzki jest jedną z największych i najnowocześniejszych placówek na południu Polski. Ma m.in. 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl