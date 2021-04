Bielski z Santandera: prawdopodobne, że przez resztę roku inflacja będzie powyżej celu NBP

Jest prawdopodobne, że inflacja przez resztę roku będzie wyraźnie powyżej celu inflacyjnego NBP - uważa główny ekonomista banku Santander Piotr Bielski. Jego zdaniem byłoby to wyzwaniem dla deklaracji NBP o utrzymywaniu stóp procentowych bez zmian do końca kadencji RPP.

Główny Urząd Statystyczny w piątkowym szacunku flash podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły o 4,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc.

Bielski ocenił, że zaskakujący wzrost inflacji w kwietniu był efektem nie tylko wyższych od spodziewanych cen żywności i paliw, ale też inflacji bazowej. Dużą rolę odegrała też rewizja koszyka CPI.

Według niego kwietniowe dane o inflacji to ogromna niespodzianka, po wcześniejszym zaskoczeniu w danych za marzec.

"Trajektoria inflacji na resztę roku przesuwa się w górę: wydaje się teraz całkiem prawdopodobne, że dynamika CPI osiągnie 4,6 proc. r/r w maju i nawet jeśli w II połowie roku się trochę cofnie, to i tak przez resztę roku będzie wyraźnie powyżej celu inflacyjnego (2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego w górę lub w dół - PAP)" - uważa ekonomista. Bielski nie wykluczył, że inflacja w dalszej części roku może być nawet powyżej górnej granicy przedziału dopuszczalnych odchyleń od celu.

Ekonomista ocenił, że jeśli, wraz z otwieraniem gospodarki i jej mocnym ożywieniem w II poł. 2021 r., nastąpi rozgrzanie popytu krajowego i rynku pracy, przy utrzymujących się problemach z łańcuchami dostaw w niektórych branżach, to rezultatem będzie ryzyko dalszej ucieczki inflacji w górę w 2022 r.

"Taki scenariusz byłby poważnym wyzwaniem dla deklaracji NBP utrzymywania stóp procentowych bez zmian aż do końca kadencji RPP. CO więcej, może to być też wyzwaniem dla prowadzonego przez NBP programu skupu aktywów. Jeśli rentowności obligacji kontynuują trend wzrostowy, to czy NBP powinien jeszcze podkręcać tempo luzowania ilościowego przy już wysokiej i nadal rosnącej inflacji?" - zastanawia się ekonomista.

"Dostrzegamy narastające ryzyko dalszego wystramiania się polskiej krzywej dochodowości, bo inwestorzy mogą w coraz większym stopniu uznawać politykę NBP za wyraźnie nienadążającą za rzeczywistością rynkową" - tłumaczy Bielski.

