Bielskie Muzeum podpisało umowę z wykonawcę remontu otoczenia Zamku Sułkowskich

Muzeum Historyczne podpisało w czwartek umowę z wykonawcą remontu otoczenia zamku książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej, w którym ma swą główną siedzibę. Wicedyrektor placówki Wojciech Glądys powiedział, że prace ruszą jeszcze w br. Potrwają do grudnia 2021 r.

"W bieżącym roku do wykonania są prace o wartości 500 tys. zł. Zapewne w większości będą to roboty rozbiórkowe. Planowany termin zakończenia całości to grudzień 2021 r., wydaje się być realny, pod warunkiem, że nie wystąpią jakieś nadzwyczajne okoliczności" - poinformował PAP Wojciech Glądys.

Prace przeprowadzi firma z Katowic. Otrzyma za wykonanie w sumie 3,076 mln zł.

Inwestycja obejmie praktycznie całe otoczenie zamku: plac przed zabytkiem i szczyt muru oporowego wzdłuż wschodniej pierzei zamku. Na dziedzińcu wykonane zostanie odwodnienie. Plac otrzyma nową nawierzchnię. Podczas prac brukarskich powstaną wzory, które zarysują jego dawną zabudowę.

W 2017 r. bielscy archeolodzy Bożena i Bogusław Chorążowie odkryli na dziedzińcu fundamenty nieistniejących już budowli: XV-w. murów obronnych, prawdopodobnie kordegardy, która powstała nieco później, a także teatru książęcego i stajni wzniesionych w XIX w.

Na szczycie muru oporowego, który przypomina taras, zbudowana zostanie altana. Wyremontowana będzie także krótka droga kamienna wzdłuż północnej elewacji.

Renowacja otoczenia zamku to druga część projektu, który w pierwszej fazie objął remont muru oporowego po wschodniej stronie obiektu. Chroni on zabytek przed osunięciem. Ściana przez wiele lat była degradowana przez wodę, mróz, a także porastające ją rośliny. Jej stan do niedawna był już tak zły, że w części została pokryta siatką, żeby fragmenty nie spadały na przechodniów. Prace zakończyły się w drugiej połowie kwietnia ub.r. Kosztowały ponad 2 mln zł.

Obecnie trwa także remont kaplicy przy zamku. Potrwa do końca br.

Bielski zamek został wzniesiony przypuszczalnie przez księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka, żyjącego na przełomie XIV i XV w. W XV i XVI w. nastąpiła jego rozbudowa. Na przestrzeni wieków należał do wielu rodzin. W 1752 r. zamek nabył Aleksander Sułkowski, który dwa lata później otrzymał tytuł książęcy w Bielsku. Zamek pozostał własnością tego rodu do 1945 r. Ostatnim właścicielem był Aleksander Ludwik Sułkowski, który zmarł w 1956 r.

Mur oporowy został odsłonięty w 1974 r., gdy rozebrane został tzw. bazary zamkowe, zbudowane w latach 1898-1899. Otaczały one Zamek Sułkowskich z dwóch stron. Od wschodu były to arkady, których dachy tworzyły taras. Od północy znajdowały piętrowe kamienice.

Muzeum Historyczne jest instytucją kultury samorządu województwa śląskiego.