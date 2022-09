Bielsko-Biała: Cztery firmy chcą odnowić pawilon sportowy w parku

Cztery firmy stanęły do przetargu ogłoszonego przez bielską Agencję Rozwoju Regionalnego, która szuka wykonawcy m.in. renowacji przedwojennego pawilonu w popularnym wśród bielszczan parku Włókniarzy – podał w czwartek bielski magistrat.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wykonawca będzie miał za zadanie także wybudować obok pawilonu halę, w której znajdą się całoroczne korty tenisowe i sale ćwiczeń.

To już drugie podejście do tej inwestycji. Poprzedni przetarg został unieważniony latem, gdyż najniższa oferta o 13 mln zł przekraczała szacowane na 19,6 mln zł nakłady.

Obecnie Agencja, która zamierza przywrócić świetność pawilonu sportowego i zlokalizowanych obok niego kortów tenisowych, ograniczyła zakres prac i zwiększyła kwotę planowanych nakładów. Jak podał bielski urząd miejski, skłonna ona jest zapłacić 23,3 mln zł. Wszystkie oferty są jednak droższe. Wynoszą od 27,6 mln zł do 31,3 mln zł.

Firma, z którą podpisana zostanie umowa, będzie miała 17 miesięcy na wywiązanie się z zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Według planów, po zakończeniu prac do pawilonu wprowadzi się Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji. Przeniesiony zostanie do niego FabLab należący do Agencji Rozwoju Regionalnego. To laboratorium technologiczne dysponujące m.in. drukarkami 3D i ramionami robotycznymi. Szkoli się na tym młodzież z zakresu przemysłu 4.0 i z nowoczesnych technologii. Tworzone będą też warunki sprzyjające m.in. rozwojowi technologicznemu mikro firm, rozwijaniu indywidualnych umiejętności i potrzeb, szkoleniu młodzieży i osób starszych, czy restrukturyzacji zawodowej.

Idea międzypokoleniowości przedsięwzięcia przejawiała się będzie przez współpracę młodych z seniorami.

Agencja zamierza sfinansować zadanie m.in. z pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz funduszy własnych.

Pierwszy pawilon, zwany lodowym, został wzniesiony w południowej części parku w 1896 r. Pierwotnie był to drewniany budynek. Stał obok miejskiej ślizgawki. W 1928 r. został zastąpiony modernistycznym budynkiem autorstwa Alfreda Wiedermanna, który stoi do dziś.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej jest spółką akcyjną o kapitale mieszanym, której akcjonariuszami są m.in.: gmina Bielsko-Biała, Skarb Państwa i przedsiębiorstwa działające w rejonie bielskim.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl