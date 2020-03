Bielsko-Biała: Dobiega końca remont części drogi wylotowej na Żywiec

Dobiega końca gruntowny remont 2,5-km odcinka ul. Żywieckiej, jednej z głównych arterii Bielska-Białej. Komunalny Miejski Zarząd Dróg podał, że trzeba jeszcze tylko położyć ścieralną warstwę bitumiczną na jednym z odcinków. Trwają też ostatnie prace brukarskie.

Gruntowna modernizacja wiodącej w stronę Żywca ulicy, od centrum Bielska-Białej do skrzyżowania z drogą prowadzącą do peryferyjnej dzielnicy Straconka, została rozpoczęta w połowie 2018 r. Objęła przede wszystkim wymianę nawierzchni na całej remontowanej długości.

Zdaniem dyrektora MZD Wojciecha Walusia, do zamknięcia robót pozostało niewiele. Do położenia została ścieralna warstwa bitumiczna na jednym z odcinków. Wymaga to jednak odpowiedniej pogody. "Na ul. Żywieckiej stosowane są modyfikowane asfalty, wymagające ostrzejszego rygoru technologicznego" - wyjaśnił. Prowadzone są też ostatnie prace brukarskie.

Dyrektor dodał, że po zakończeniu obecnie realizowanej inwestycji, do zmodernizowania pozostanie jeszcze odcinek ul. Żywieckiej tuż przed granicą z gminą Wilkowice. Liczy on ok. 400 m. Tam ul. Żywiecka jest już jednak drogą wojewódzką, a nie krajową. Dlatego nie została włączona w realizowany projekt. Waluś zaznaczył, że Zarząd stara się pozyskać na ten cel pieniądze z subwencji drogowej, która jest rezerwą w budżecie państwa. Dofinansowanie może osiągnąć 50 proc. kosztów zadania.

Remont Żywieckiej to element projektu, który obejmuje także gruntowną modernizację 5 km ul. Krakowskiej, która jest częścią drogi krajowej 52 do Krakowa. Inwestycja obejmuje m.in. wymianę nawierzchni i przebudowę kilkunastu skrzyżowań. Tu prace też mają zostać niedługo zakończone.

Koszt całej inwestycji to ok. 100 mln zł, z czego 80 proc. pochodzi z funduszy unijnych, a reszta z budżetu miasta. Przebudowę ulic realizuje firma Eurovia Polska.

Przebudowywane drogi są istotnymi elementami miejskiego układu komunikacyjnego. Przed remontem, szczególnie ul. Krakowska, stanowiły "wąskie gardła" i często się korkowały.