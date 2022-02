Bielsko-Biała: dwie oferty w przetargu dotyczącym modernizacji kąpieliska

Dwie oferty wpłynęły w przetargu, który ma wyłonić wykonawcę gruntownej modernizacji popularnego wśród bielszczan kąpieliska Panorama – podał w piątek magistrat w Bielsku-Białej. Miasto skłonne jest przeznaczyć na ten cel 41 mln zł; oferenci chcą więcej.

Samorząd, po otwarciu w piątek kopert z ofertami, poinformował, że konsorcjum dwóch firm z Bielska-Białej oraz Jaworza zaproponowało blisko 51,9 mln zł, a spółka z Oświęcimia - 56,9 mln zł. Magistrat podał z kolei, że skłonny jest wydać na modernizację 41 mln zł.

Rzecznik urzędu miejskiego Tomasz Ficoń w rozmowie z PAP powiedział, że oferty będą przeanalizowane. "Zostaną poddane gruntownej analizie i dopiero po niej podjęta zostanie decyzja. W tej chwili jest zbyt wcześnie, by mówić o tym, jaka ona będzie" - wskazał.

Bielski magistrat chciałby, aby prace modernizacyjne zostały zrealizowane w ciągu 13 miesięcy od podpisania umowy.

W specyfikacji wyszczególniono, że modernizacja obejmie m.in. remont dwóch istniejących żelbetowych niecek basenowych. Będą one ze stali nierdzewnej. Po zakończeniu prac obiekt będzie posiadał baseny: do skoków o głębokość 3,8 m, pływacki, do nauki pływania, rekreacyjny, brodzik dla dzieci, a także basen wysp podwodnych. Powstanie wodny plac zabaw dla dzieci. Zmodernizowana zostanie widownia i wybudowane nowe zaplecze sanitarne. Powstanie nowa stacja uzdatniania wody.

Kąpielisko Panorama powstało w 1936 r. Przed wojną rozgrywane były tam zawody krajowego championatu w pływaniu. Do lat 50. była to jedna z najnowocześniejszych odkrytych pływalni w Europie. Organizowano tu m.in. międzynarodowe zawody Martini Cup oraz zawody w skokach do wody.

W 1955 r. na pływalni powstały zdjęcia do nowel "Trzy starty" w reżyserii Ewy Petelskiej, w których występowali m.in. Bogumił Kobiela i Leon Niemczyk, a dekadę później stała się planem zdjęciowym w filmie "Jutro Meksyk" Aleksandra Ścibora-Rylskiego ze Zbigniewem Cybulskim w roli głównej. Panorama jest niezwykle popularna wśród bielszczan.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl