Bielsko-Biała: Finał prac konserwatorskich w kościele św. Barbary

Po trzech latach zakończyły się prace konserwatorskie związane z nową aranżacją prezbiterium oraz konserwacją dwóch ołtarzy bocznych w kościele św. Barbary w Bielsku-Białej Mikuszowicach – poinformowały służby prasowe diecezji bielsko-żywieckiej.

"Jedna z najpiękniejszych drewnianych świątyń w diecezji odzyskała swój autentyczny blask. Działania przywróciły poszczególnym elementom wyposażenia prezbiterium ich pierwotną aranżację estetyczną" - zakomunikowała diecezja.

Diecezjalny konserwator zabytków ks. dr Szymon Tracz, cytowany w komunikacie, powiedział, że dzięki inicjatywie proboszcza ks. dr. Grzegorza Klai udało się przede wszystkim przywrócić dawny ołtarz główny z pierwszej połowy XVII w., który niegdyś stał w prezbiterium.

"Zadanie było o tyle trudne, że trzeba było połączyć dwie różne struktury - kopię tzw. tryptyku grunwaldzkiego, średniowiecznej nastawy z drugiej połowy XV w. z przedstawieniem Rozesłania apostołów, którego oryginał znajduje się jako depozyt mikuszowickiej parafii w Muzeum Narodowym w Krakowie, ze zrekonstruowanym barokowym retabulum. Stało się to możliwe dzięki specjalnie wykonanej konstrukcji mechanicznej umożliwiającej opuszczanie zamkniętego tryptyku, który odsłania barokowy ołtarz. W ten sposób niejako w prezbiterium znajdują się dwa ołtarze" - wyjaśnił ks. Tracz.

Diecezja podała, że do głównego ołtarza wrócił barokowy obraz patronki kościoła - św. Barbary, który do tej pory znajdował się w ołtarzu bocznym. W rekonstruowanym retabulum nowym blaskiem zajaśniały niewielkie XVII-w. obrazy z przedstawieniem św. Barbary i św. Katarzyny na uszakach ołtarza oraz wizerunki św. Wojciecha i św. Stanisława flankujące tabernakulum, ozdobione złotym krucyfiksem pomiędzy dwiema wieżami symbolizującymi Jerozolimę. Na swoje dawne miejsce wróciło też malowane w duchu młodopolskim antypendium ukazujące Niepokalane Serce NMP otoczone różami.

Prace przy ołtarzu głównym stały się okazją do wykonania nowego ołtarza posoborowego oraz ambonki. Nawiązują one do zabytkowego wyposażenia kościoła. "Udało się przywrócić dawne drewniane balaski odgradzające prezbiterium od nawy świątyni. Dawny blask został przywrócony gotyckiej Madonnie z Dzieciątkiem z lat 1420-1430, prezentowanej w odnowionym ołtarzu bocznym. Konserwacji poddano ołtarz boczny prawy, gdzie jak dawniej prezentowana jest figura św. Józefa, a na zasuwie obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa" - wskazał ks. Tracz.

Duchowny dodał, że w kolejny etap prac konserwatorsko-restauratorskich w mikuszowickim kościele obejmie kamienną posadzkę w sobotach oraz nową drogę procesyjna wokół świątyni.

Przeprowadzenie prac konserwatorskich było możliwe dzięki dotacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz ofiarności parafian i darczyńców.

Drewniany kościół w Mikuszowicach Krakowskich, obecnie dzielnicy Bielska-Białej, powstał w 1690 r. Jest jedną z ostatnich drewnianych budowli sakralnych w tej części Beskidów. Spadzisty dach w całości pokryty jest gontem. We wnętrzu znajdują się m.in. malowidła Johanna Mentila z 1723 r. Wspaniałym zabytkiem jest pozłacana statua Matki Boskiej z Dzieciątkiem z lat 1420-30. Perłą jest gotycki ołtarz główny, tzw. tryptyk mikuszowicki. Nadal nie wiadomo, jak i kiedy to wybitne, XV-wieczne dzieło trafiło do kościoła.

