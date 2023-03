Bielsko-Biała: Finał przebudowy pl. Wojska Polskiego późną wiosną

Dopiero na przełomie maja i czerwca zakończyć się ma gruntowna przebudowa jednego z głównych placów Bielska-Białej - Wojska Polskiego – dowiedziała się PAP od rzecznika bielskiego magistratu Tomasza Ficonia. Pierwotnie plac miał być gotowy przed końcem 2022 r.

Plany wykonawcy początkowo krzyżowały prace archeologiczne, ale największy wpływ na termin miała aura, która nie sprzyjała wykonywaniu prac. "Realnie ich zakończenie może nastąpić na przełomie maja i czerwca. Wtedy inwestycja będzie gotowa w całości, czyli nie tylko sam plac, ale także prowadząca do niego przebudowywana ul. Cyniarska" - powiedział Tomasz Ficoń.

Przebudowa placu, którego rola sprowadzała się głównie do funkcji parkingu, ruszyła jesienią 2021 r. Nowa przestrzeń placu ma zachęcać do wypoczynku i wspólnego uczestnictwa w kulturalnym i edukacyjnym życiu miasta. Całość ma nawiązywać do historycznego charakteru tej części Bielska-Białej. Przed połączeniem z Bielskiem stanowił on centralny plac Białej Krakowskiej.

W jego obrębie pojawią się ogródki gastronomiczne, trakt spacerowy, ławeczki oraz fontanna. Całość dopełnia zieleń wkomponowana w elementy małej architektury oraz dwa rzędy drzew, które już zostały posadzone.

Trwają prace ziemne przy przebudowie ul. Cyniarskiej. Przywracany jest jej historyczny przebieg. Wzdłuż powstanie parking. Posadzone zostaną drzewa.

Plac Wojska Polskiego jest jednym z głównych miejsc w Bielsku-Białej. Został wytyczony w 1723 r. jako główny rynek lokowanej wówczas Białej Krakowskiej. Później stał się jednym z dwóch głównych rynków tego miasta. Najstarsze kamienice pochodzą z początku XIX w. Przy nim stoi m.in. dawny ratusz bialski oraz secesyjna kamienica Pod Żabami.

