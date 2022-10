Bielsko-Biała: Na budowę sześciu bloków komunalnych wejdzie nowy wykonawca

Władze Bielska-Białej podpisały umowę z konsorcjum dwóch firm, które wybudują sześć bloków komunalnych w mieście. Wiosną 2025 r. przybędzie 205 mieszkań – poinformował w czwartek bielski magistrat. Wykonawcy zapowiedzieli, że przejmą plac do siedmiu dni.

Adam Marszałek, cytowany w komunikacie magistratu prezes firmy Wodpol, lidera konsorcjum, powiedział, że do siedmiu dni przejęty zostanie plac budowy. "Przygotowujemy już zespół, który będzie zarządzał budową. Jest to bardzo skomplikowany proces, gdyż mamy kilka budynków do przygotowania w krótkim czasie" - wskazał.

Jak zaznaczył, jest to jedna z największych inwestycji mieszkaniowych w województwie śląskim. "Chcemy ją jak najszybciej rozpocząć, aby wykorzystać czas jesienny na roboty przygotowawcze. Budowa jest trudna, gdyż poprzedni wykonawca już ją rozpoczął. Dlatego najpierw musimy przeprowadzić inwentaryzację i ocenić, gdzie będziemy mogli rozpoczynać pracę od zaraz, a gdzie trzeba będzie przygotować grunt" - mówił.

Jacek Kachel z wydziału prasowego urzędu miejskiego poinformował, że zawarta umowa dotyczy oddania do użytku 205 lokali komunalnych w pierwszym kwartale 2025 r. "Plan zakłada powstanie sześciu budynków wielorodzinnych (…) z wbudowanymi garażami. Mieszkania wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje będą oddawane w stanie wykończonym. W jednym z bloków powstaną świetlica dla dzieci oraz klub seniora. Osiedle zostanie połączone komunikacyjnie z istniejącą siecią dróg" - podał.

Powstaną też m.in. altany śmieciowe, place zabaw oraz boisko wielofunkcyjne.

Koszt inwestycji opiewa na ponad 91 mln zł.

Prace przy inwestycji rozpoczęły się niespełna rok temu, ale postępy były niewielkie. Umowa zakładała, że trzy bloki miały być gotowe jesienią 2023 r., a pozostałe do końca czerwca 2024 r. Miasto zdecydowało się rozwiązać umowę z poprzednim wykonawcą i ogłosić kolejny przetarg.

Kolejka oczekujących na mieszkanie komunalne w Bielsku-Białej to ponad 500 wniosków.

Polacy chcą kredytów ze stałą stopą procentową. Zobacz rozmowę z Jerzym Kwiecińskim, wiceprezesem Banku Pekao SA

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl