Bielsko-Biała podpisało umowę na modernizację miejskiego kąpieliska

Władze Bielska-Białej zawarły w poniedziałek umowę z wykonawcami gruntownej modernizacji popularnego wśród bielszczan kąpieliska Panorama – poinformował samorząd. Konsorcjum dwóch firm otrzyma za to blisko 51,9 mln zł. Prace potrwają 13 miesięcy.

"Ta inwestycja czekała na swój czas. Trzymam kciuki, aby w tych niełatwych czasach wszystko odbyło się sprawnie. Liczymy na dobrą współpracę, gdyż Panorama jest potrzebna mieszkańcom miasta. Dlatego pomimo trudności budżetowych i wyższych kosztów decydujemy się przeprowadzić tę inwestycję" - powiedział prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski po podpisaniu umowy z przedstawicielami firm tworzących konsorcjum.

Wydział prasowy magistratu podał, że modernizacja potrwa 13 miesięcy. Obejmie m.in. remont dwóch istniejących żelbetowych niecek basenowych. Będą one ze stali nierdzewnej. Po zakończeniu prac obiekt będzie posiadał baseny: do skoków o głębokość 3,8 m, pływacki, do nauki pływania, rekreacyjny, brodzik dla dzieci, a także basen wysp podwodnych. Powstanie wodny plac zabaw dla dzieci. Zmodernizowana zostanie widownia i wybudowane nowe zaplecze sanitarne. Powstanie też nowa stacja uzdatniania wody.

Miasto pierwotnie skłonne było wydać na modernizację kąpieliska 41 mln zł. Na przetarg wpłynęły dwie oferty, które przekraczały planowane wydatki. Magistrat wybrał tańszą. Złożyło ją konsorcjum dwóch firm: z Bielska-Białej oraz Jaworza, które wyceniło swoją pracę na blisko 51,9 mln zł. Po wyborze oferty radni zgodzili się zwiększyć poziom nakładów na modernizację kąpieliska.

Kąpielisko Panorama powstało w 1936 r. Przed wojną rozgrywane były tam zawody krajowego championatu w pływaniu. Do lat 50. była to jedna z najnowocześniejszych odkrytych pływalni w Europie. Organizowano tu m.in. międzynarodowe zawody Martini Cup oraz zawody w skokach do wody.

W 1955 r. na pływalni zrealizowane zostały zdjęcia do nowel "Trzy starty" w reżyserii Ewy Petelskiej, w których występowali m.in. Bogumił Kobiela i Leon Niemczyk, a dekadę później stała się planem zdjęciowym w filmie "Jutro Meksyk" Aleksandra Ścibora-Rylskiego ze Zbigniewem Cybulskim w roli głównej. Panorama jest niezwykle popularna wśród bielszczan.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl